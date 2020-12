Kniefall gewürdigt

Warschau/Berlin.50 Jahre nach Willy Brandts Kniefall in Warschau haben Deutschland und Polen die Bedeutung der historischen Versöhnungsgeste bis in die heutige Zeit gewürdigt. „Die Partnerschaft zwischen Deutschland und Polen ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in einer Videobotschaft zum Jahrestag. „Aber wir werden auch die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht das Leid der Menschen in Polen, nicht den historischen Mut zur Versöhnung und auch nicht einen Kniefall, der uns an all das erinnert.“ In einer Erklärung der Kanzlei des polnischen Präsidenten Andrzej Duda hieß es: „Für uns Polen hatte der Kniefall von Kanzler Willy Brandt eine große Bedeutung. Es gibt Handlungen, die sich als Ikone erweisen, die mehr ausdrücken können als Worte.“ dpa

