Koalition erholt sich ein wenig

Mannheim.Es geht wieder ein wenig aufwärts mit den Koalitionsparteien in Berlin. Die SPD legt im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen um einen Zähler zu, bei der CDU/CSU beträgt das Plus zwei Punkte. Aber 14 plus 29 Prozent macht zusammen nur 43 Prozent. Das würde nicht für eine Mehrheit reichen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Reichen würde es dagegen als einziges Zweierbündnis für eine Koalition aus Union und Grünen, die von 27 auf 24 Prozent gefallen sind. Die Mehrheit wäre mit 53 Prozent satt. „Schwarz-Grün ist seit längerer Zeit ein politisches Modell, das viele Menschen gegenwärtig auch im Berlin wollen“, sagt Andrea Wolf von der Forschungsgruppe mit Blick auf die Bundestagswahl 2021. Ein Grund dafür sei, dass es auch in einigen Landesregierungen wie in Hessen solche Bündnisse gebe – in Stuttgart stellen die Grünen mit Winfried Kretschmann sogar den Ministerpräsidenten.

AKK behält letzten Platz

Dass die CDU/CSU sich wieder erholt hat, führt Wolf vor allem auf die gegenwärtig beherrschenden außenpolitischen Themen wie Brexit oder Syrien-Krieg zurück. „Kanzlerin Angela Merkel und die Unionsparteien profitieren davon mehr als die SPD“, analysiert die Wahlforscherin. Auch die Zufriedenheit mit der Bundesregierung sei wieder gestiegen – von 52 auf 57 Prozent.

Das zeigt sich auch bei der Rangliste der zehn beliebtesten Politiker. Merkel, Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Außenminister Heiko Maas (SPD) und sogar CSU-Innenminister Horst Seehofer verbessern sich. Am stärksten steigt Scholz mit plus 0,4 auf der Skala von plus fünf bis minus fünf. „Der Grund dafür: Er liegt beim Kampf um den SPD-Vorsitz nicht schlecht im Rennen und ist deshalb auch sehr präsent in den Medien“, sagt Wolf. Das einzige Kabinettsmitglied, das sich sogar noch verschlechtert, ist Verteidigungsministerin (und CDU-Chefin) Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie belegt weiter den letzten Platz in der Rangliste. An der Spitze steht wie vor zwei Wochen Kretschmann.

Weitere Themen

Judenfeindlichkeit: Der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle hat die Deutschen schwer erschüttert und nachdenklich gemacht. Mehr als ein Drittel der Befragten meint nun, dass es in Deutschland eine sehr große (fünf Prozent) oder große (32) Judenfeindlichkeit gibt. Das sind insgesamt doppelt so viele wie bei der Befragung im Februar.

Rechtsextremismus: Mehr als drei Viertel der Bürger kritisieren inzwischen, dass in Deutschland nicht genug gegen rechtsextreme Ansichten und Gruppieren getan wird. Nur die Anhänger der AfD vertreten da eine andere Position. 55 Prozent sehen keinen Handlungsbedarf.

AfD-Mitschuld: Ähnlich konträr geht es bei der Frage zu, ob die AfD mit ihren Aussagen und Positionen eine Mitschuld an rechtsextremen Gewalttaten haben. 72 Prozent aller Befragten sehen das so, aber auch hier weisen 92 der AfD-Anhänger diesen Vorwurf zurück.

Syrien/Türkei: 88 Prozent der Befragten erwarten, dass es durch den türkischen Einmarsch in Nordsyrien wieder zu heftigen kriegerischen Auseinandersetzungen im Bürgerkriegsland insgesamt kommen wird. Zwei Drittel der Deutschen sprechen sich deshalb für Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei aus. Sogar 91 Prozent wollen keine Waffen mehr an den Bosporus liefern lassen. Allerdings ist den Befragten auch klar, dass die Türkei solche Maßnahmen nicht einfach tatenlos akzeptiere würde. Acht von zehn Deutschen meinen, dass der türkische Präsident Tayyip Recep Erdogan dann den Flüchtlingspakt mit der EU aufkündigt.

Wirtschaftslage: Die Bürger schauen sorgenvoller in die Zukunft. Nur noch 48 Prozent schätzen die Konjunktur als gut ein, das ist der schlechteste Wert seit fünf Jahren. Und exakt die Hälfte meint, dass es abwärts geht. So pessimistisch waren die Bürger vor zehn Jahren.

Info: Politbarometer unter morgenweb.de/politbarometer

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019