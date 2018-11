Koalition mit Links?

Stockholm.Der Chef der Partei Moderaterna, Ulf Kristersson, hat gestern die Wahl zum Ministerpräsidenten im schwedischen Parlament verloren. 195 von 349 Abgeordneten stimmten gegen den 54-Jährigen. Der konservative Politiker wollte mit den Christdemokraten eine Minderheitsregierung bilden.

Bei der Parlamentswahl am 9. September war Kristersson als Spitzenkandidat eines Vierparteienbündnisses gegen die rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Stefan Löfven angetreten. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten halfen Kristerssons bürgerlicher Allianz, Löfven zum Ministerpräsidenten abzuwählen. Doch kein politisches Lager kam auf eine Mehrheit.

Die Chefin der Zentrumspartei, Annie Lööf sagte, sie sei bereit, Sondierungsgespräche zu führen. Sie selbst sei aber nicht am Posten des Ministerpräsidenten interessiert, versicherte sie. Lööf plädiert für eine blockübergreifende Zusammenarbeit und hält auch den Sozialdemokraten und Grünen die Tür auf. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der nun geschäftsführende Ministerpräsident Stefan Löfven doch weiterregieren kann. Der Parlamentspräsident kündigte an, bereits heute mit den Vorsitzenden aller Parteien sprechen zu wollen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018