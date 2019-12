Koalition steht – Kretschmer wiedergewählt

Dresden.Michael Kretschmer bleibt Ministerpräsident von Sachsen. Der 44 Jahre alte CDU-Politiker bekam bei seiner Wiederwahl am Freitag im Landtag in Dresden schon im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit. 61 Abgeordnete stimmten für ihn, 57 gegen Kretschmer. Im Anschluss wurde er vereidigt. Davor unterzeichneten die Spitzen von CDU, SPD und Grünen den 133 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag. Hier sind Christian Hartmann (v.l.), Fraktionsvorsitzender der CDU, Kretschmer und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bei der Unterzeichnung zu sehen. „Wir haben eine lebendige Demokratie und wir haben gezeigt, dass auch unterschiedliche Partner in der Lage sind, gemeinsam einen guten Plan für die Zukunft zu entwickeln, den wir jetzt mit Kraft auch umsetzen wollen“, sagte Kretschmer. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019