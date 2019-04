Kölscher Gruß für Dombesucher

Mit seinen 157 Metern Höhe ist er unübersehbares Wahrzeichen der Stadt und lockt jedes Jahr bis zu acht Millionen Besucher an – das macht den Kölner Dom zur meistbesuchten Sehenswürdigkeit in Deutschland. Besucher des im 13. Jahrhundert begonnenen und erst im 19. Jahrhundert fertiggestellten Bauwerks werden seit gestern mit Bandansagen in mehreren Sprachen begrüßt. Der Hinweis, dass der Dom schließt, ertönt am Ende des Tages auch auf Kölsch. „In e paar Minute weed d’r Dom avjeschlosse. Sit esu jot un joht jetz nohm Usjang. Schön, dat ehr do wort – und kutt baal widder.“ (Hochdeutsch: In ein paar Minuten schließt der Dom. Seid so gut und geht jetzt zum Ausgang. Schön, dass ihr da wart – und kommt bald wieder.)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019