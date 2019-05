Königin beschert Extra-Feiertag

Thailands König Maha Vajiralongkorn (66) hat seinen Landsleuten mit der vierten Hochzeit einen zusätzlichen freien Tag beschert. Der Geburtstag seiner neuen Ehefrau Königin Suthida (40), der 3. Juni, wurde am Dienstag offiziell zum nationalen Feiertag erhoben. Der König und die ehemalige Stewardess, eine seiner früheren Leibwächterinnen, hatten erst Anfang des Monats geheiratet, wenige Tage vor der offiziellen Krönung des Monarchen. Die beiden halten sich oft in Bayern auf. Dort besitzt Maha Vajiralongkorn – Beiname Rama X. – am Starnberger See eine Villa. Der Geburtstag seiner Mutter, der früheren Königin Sirikit (86), bleibt als Feiertag erhalten. Dieser Tag – der 12. August – ist in Thailand auch der offizielle Muttertag. dpa

