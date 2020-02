Kohl-Sohn hofft auf Aufbruch

Freiburg.Walter Kohl hat Politik aus nächster Nähe erlebt. Als Sohn des Bundeskanzlers bekam er das politische Geschäft mit Intrigen, Konflikten und Machtspielen hautnah mit, wie er sagt. Nach dem Tod des Vaters meldet sich Kohl erstmals mit einem politischen Buch zu Wort: „Ich möchte eine breite gesellschaftliche Debatte über die Zukunft unseres Landes anstoßen.“ Deutschland sieht der 56-Jährige politisch und gesellschaftlich in der Krise. Es ist sein viertes Buch und sein erstes Werk nach dem Tod des Vaters. Helmut Kohl (CDU), Bundeskanzler von 1982 bis 1998, starb im Juni 2017.

„Kurzfristig, überhastet, beliebig“

„Welche Zukunft wollen wir? Mein Plädoyer für eine Politik von morgen“, ist der Titel des Buches, das im Freiburger Verlag Herder erscheint. Neun Jahre nach seinem Erstlingswerk, das nach Angaben des Verlags ein Bestseller wurde und mit dem Kohl sein konfliktreiches Familienleben aufarbeitete, publiziert der in Harvard studierte Volkswirt und Historiker damit ein gesellschaftspolitisches Sachbuch. Der aktuellen Politik stellt er darin ein schlechtes Zeugnis aus.

„Mir macht es Sorgen, wie sich die Wahlergebnisse für links- und rechtspopulistische Parteien in Europa und Deutschland entwickeln“, sagt Kohl: „Wir leben in einem Land, in dem viele das Gefühl haben, dass alte Gewissheiten ins Rutschen gekommen sind und dass wir ohne echte Antworten vor den Herausforderungen der Zukunft stehen.“ Deutschland lebe in vielen Bereichen von der Substanz vergangener Aufbauleistungen. Um die Infrastruktur, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Bildung sei es schlecht bestellt. „Die gegenwärtige Berliner Politik lässt die Bürger unseres Landes mit Selbstbeschäftigung im Stich“, sagt Kohl. Sie sei „kurzfristig, überhastet und oft beliebig“ geworden. In vielen Bereichen gebe es Politik- und Politikerversagen, etwa bei der Energiewende, bei der Regulierung der Finanzmärkte, bei Digitalisierung und Migration.

Kohl hofft auf einen Aufbruch, wie er sagt: „Ich will Argumente und Ideen liefern für alle, die unsere Demokratie zukunftsfest machen wollen.“ So sei er jüngst in die CDU eingetreten, um Volksparteien zu stärken. Zudem habe er die „Initiative Deutschland in Europa“ gegründet, an die seine Erlöse des Buches gingen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020