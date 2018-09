Kohleausstiegbis 2038?

Kerpen/Berlin.Ein Bericht über einen Zeitplan für den Kohleausstieg hat heftigen Streit ausgelöst. Dem „Spiegel“ zufolge legte der Co-Vorsitzende der von der Bundesregierung eingesetzten Kohlekommission, Ronald Pofalla, ein Konzept vor, wonach zwischen 2035 und 2038 die letzten Kohlekraftwerke geschlossen werden sollen. Die Vorstände des Grosskraftwerks Mannheim (GKM) sagten kürzlich in einem Interview dieser Zeitung, sie gingen davon aus, dass in Mannheim „bis mindestens 2050 Strom aus Kohle produziert wird“. Breite Kritik an Pofallas Zeitplan kam gestern aus der Kohlekommission selbst, aber auch aus den betroffenen Ländern.

Unterdessen haben Demonstrationen von mehreren tausend Braunkohlegegnern die Räumung des Hambacher Forstes am Wochenende nicht stoppen können. Umweltschützer protestierten gegen die geplante Rodung des uralten Waldes westlich von Köln und forderten einen schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Die Polizei sprach von mehr als 4000 Demonstranten. dpa/mig

