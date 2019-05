Kohlepläne: Kritik an Widerstand

Das RWE-Braunkohlekraftwerk in Weisweiler (NRW). © dpa

Berlin.Die SPD hat die Union angesichts des Widerstands in der Unionsfraktion davor gewarnt, den Kompromiss beim Kohleausstieg aufzukündigen. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sagte am Freitag in Berlin: „CDU und CSU müssen jetzt umgehend Klarheit schaffen, ob sie hinter dem Beschluss der Kohlekommission und dem dort beschriebenen Ausstiegspfad stehen.“ Wenn nicht, wären die Klimaziele 2030 bereits im Energiesektor nicht zu erreichen. Das wäre ein klarer Bruch des Koalitionsvertrages und würde zu einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust führen. Auch der DGB forderte Klarheit.

„Verhalten ist pubertär“

Eine Gruppe von Unionsabgeordneten hatte den geplanten Kohleausstieg bis 2038 mit milliardenschweren Strukturhilfen für die Kohleregionen massiv kritisiert. Die Unionspolitiker warnten vor steigenden Strompreisen, Gefahren für die Versorgungssicherheit und Produktionsverlagerungen ins Ausland.

Miersch sagte, scheinbar hätten zahlreiche Unionsabgeordnete den Ernst der Lage noch nicht erkannt: „Wenn nicht einmal in diesem Sektor bei der guten Vorarbeit der Kommission ein Konsens in der großen Koalition herzustellen ist, sollten wir schnell Klarheit schaffen, denn das zentrale Versprechen, ein Klimaschutzgesetz noch 2019 zu verabschieden, ist dann unmöglich.“

Auch die Grünen haben den Widerstand in der Union kritisiert. Fraktionsvize Oliver Krischer sagte: „Das Verhalten der Unionskollegen ist offen gesagt pubertär: Erst nicht den Mut haben, selbst eine Entscheidung zu treffen, diese dann in eine Expertenkommission auslagern und deren Ergebnis dann rundweg in die Tonne treten.“ dpa

