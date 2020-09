Kolesnikowa legt nach

Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa erhöht den Druck. © dpa

Minsk.Der Machtkampf in Minsk zwischen dem umstrittenen Präsidenten Alexander Lukaschenko und seinen Gegnern verschärft sich. Als erste Oppositionelle hat die frühere Kulturmanagerin Maria Kolesnikowa, die viele Jahre in Stuttgart lebte, die Gründung einer neuen Partei in Belarus auf den Weg gebracht. Wmestje – auf Deutsch: Miteinander – heißt die neue liberale politische Kraft, mit der die 38-jährige Kolesnikowa alle Gegner Lukaschenkos vereinen will.

Unklar ist aber, ob die Partei als erste seit 20 Jahren eine Registrierung erhält. Lukaschenko hält die 15 registrierten Parteien für ausreichend. Dennoch versucht die Demokratiebewegung, nun vor allem Strukturen für ein politisches Leben nach Lukaschenko zu schaffen.

Zum Start in das neue Studienjahr gingen die Sicherheitskräfte gegen Studenten vor, die gegen Lukaschenko demonstrierten. Dabei nahm die Polizei am Dienstag in der Hauptstadt Minsk wieder viele Menschen fest. Auf Videos war zu sehen, wie die Sicherheitskräfte offenbar wahllos Studenten verfolgten und in Polizeibusse zerrten. Das Menschenrechtszentrum Wesna sprach am frühen Nachmittag von mehr als 15 Festnahmen.

Außerdem nahmen Uniformierte erneut Medienvertreter in Gewahrsam. Wie das unabhängige Portal tut.by am Abend berichtete, sollen sechs Journalisten über Nacht auf einer Polizeistation bleiben. Am 24. Protesttag in Folge nahmen auch Arbeiter in Staatsunternehmen an Streiks teil. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020