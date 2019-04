Komiker schlägt Amtsinhaber

MOSKAU.Wenn seine Worte in Erfüllung gingen, so müsste genau heute, an diesem wohl sonnigen Montag, ein neues Leben in der Ukraine beginnen. In nahezu jeder seiner Shows hatte Wladimir Selenski, der Komiker, Polit-Neuling und Senkrechtstarter rund um das Amt des ukrainischen Präsidenten, stets vom 1. April als dem „Tag des Lichts“ gesprochen. Einem Tag, an dem sich alles ändere: die Ukraine werde zum Land voller Zufriedenheit und ohne Korruption. Nun ist der Tag da, Selenski hat – wie nach vorangegangenen Umfragen erwartet worden war – ersten Prognosen zufolge am gestrigen Sonntag 30 Prozent der Stimmen bekommen und damit beste Chancen, in einer Stichwahl in drei Wochen Präsident der Ukraine zu werden.

Der Amtsinhaber Petro Poroschenko kam voraussichtlich auf 17,8 Prozent der Stimmen, die ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, die einstige „Gasprinzessin“ mit dem Jeanne-d’Arc-Image, landete mit 14,2 Prozent abgeschlagen auf Platz drei. Aussagekräftige Ergebnisse werden aber erst heute erwartet.

39 Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Laut Zentraler Wahlkommission in Kiew gab es keine „systemischen Verletzungen der Wahlen“. Einige Beobachter hatten allerdings von Stimmenkauf berichtet. Knapp 30 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen, die Beteiligung lag am Nachmittag bei 45 Prozent und damit höher als bei der Wahl fünf Jahre zuvor, bei der Poroschenko im ersten Urnengang mit 55 Prozent der Stimmen direkt gewählt worden war.

Vier Seiten Wahlprogramm

Selenski ist damit im System, das er vom Kopf auf die Füße stellen will. In dem er, seinem fiktiven Vorbild gleich, dem Geschichtslehrer Wassili Goloborodko aus seiner Serie „Diener des Volkes“, als fleißiger, ehrlicher, gerechter Präsident bestehen will. Es ist kein Scherz mehr: Der Komiker ist nun Politiker und muss genau die Fragen beantworten, auf die er seit der Ankündigung an Silvester, Präsident werden zu wollen, kaum einzugehen vermochte.

Sein auf Populismus aufgebautes Wahlprogramm umfasste gerade einmal vier Seiten. Darin findet sich seine Absicht, im Prozess um einen Frieden in der Ostukraine stärker auf Verhandlungen zu setzen sowie Straßen zu bauen und die Bürger am nationalen Reichtum zu beteiligen. Er punktete stets mit dem, was er seit Jahren beherrscht: auf der Bühne sexistische oder selbstironische Witze zu reißen. Selenskis Kampagne, die er darauf aufbaute, einer von außen zu sein, fruchtete vor allem bei den Jungen, aber auch in meist russisch-sprachigen Regionen des Landes. Der 41-Jährige, der seine Shows und Filme auf Russisch produziert, nahm stets eine entspannte Haltung zur Sprachenfrage in der Ukraine ein, die zum Teil aggressiv verhandelt wird.

„Ich habe für einen anständigen Kandidaten gestimmt“, sagte Selenski selbst, als er, leger und gut gelaunt, zusammen mit seiner Frau Jelena in einem Wahllokal im Kiewer Stadtteil Obolon am Vormittag abgestimmt hatte. Seine Herausforderer Poroschenko und Timoschenko hatten die Abstimmung dafür genutzt, um noch einmal auf die europäische Ausrichtung der Ukraine zu verweisen, für die auch Selenski steht. In seinem Wahlstab in einem hip eingerichteten Café in Kiew feierten seine Anhänger ausgelassen zur neuen Staffel seiner Serie „Diener des Volkes“.

Zweitärmstes Land in Europa

Amtsinhaber Poroschenko hatten Beobachter noch vor einigen Wochen keine Chancen zugetraut. Dem 53-Jährigen wird vorgeworfen, Reformen verschleppt und wenig gegen die grassierende Korruption getan zu haben. Die Ukraine ist mit einem Durchschnittseinkommen von umgerechnet 300 Euro nach der Republik Moldau das zweitärmste Land in Europa. Doch in den vergangenen Wochen holte Poroschenko auf, mit national-patriotischen Parolen. Sein Herausforderer Selenski zog fast schon leichtfüßig an ihm vorbei. „Heute beginnt ein neues Leben, ohne Korruption, ohne Schmiergeld“, rief der Komiker gestern seinen Anhängern zu. Es sollte als politisches Statement klingen.

