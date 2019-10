Kommen und Gehen bei der SPD

Berlin.Erst wollte sie kämpfen, dann zweifelte sie am Rückhalt in Partei und Fraktion: Nach einem historischen Wahldebakel bei der Europawahl und einem erbitterten Machtkampf in der SPD kündigte Andrea Nahles im Sommer 2019 überraschend ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin an. Die SPD stürzte damit noch tiefer in eine Existenzkrise, die zeitweise auch die große Koalition ins Wanken brachte.

Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin und einstige Juso-Rebellin hatte ihren Rückzug nach nur 13 Monaten an der Parteispitze in einem Schreiben an die Parteimitglieder angekündigt. „Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist“, hieß es darin. Noch in diesem Monat wird die 49-Jährige auch ihr Bundestagsmandat niederlegen und sich damit komplett aus der Bundespolitik zurückziehen.

Kritik am Umgang

Nach dem Rücktritt von Nahles entbrannte eine Diskussion über den menschlichen Umgang in der SPD. Seit 1990 gab es in der Partei 16 Wechsel an der Spitze. Alleine seit 2018 wurde die SPD von Martin Schulz, Olaf Scholz (kommissarisch), Andrea Nahles und zuletzt für den Übergang von einem Trio aus Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig und Malu Dreyer geführt. Schwesig, zeitgleich Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, legte den Vorsitz wegen einer Krebserkrankung nieder, Schäfer-Gümbel vollzog zum Monatsanfang seinen angekündigten Wechsel in den Vorstand der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). mpt

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019