Kommt Briten Europawahl in die Quere?

Theresa May und Jean-Claude Juncker treffen sich erneut zu Gesprächen. © dpa

Brüssel/London.Nächster Anlauf zum Stopp des befürchteten Chaos-Brexits Ende März: Die britische Premierministerin Theresa May will heute in Brüssel nochmals mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verhandeln. Beide Seiten beharren allerdings öffentlich weiter auf unvereinbaren Positionen. Wie Juncker schließt auch die Bundesregierung inzwischen eine längere Verschiebung des Brexits nicht mehr völlig aus. Das würde bedeuten, dass die Briten nochmals Abgeordnete für die Ende Mai angesetzte Europawahl bestimmen müssten.

Die Bundesregierung hält ein solches Szenario nicht mehr für völlig undenkbar, wie Europa-Staatsminister Michael Roth sagte. „Wir können ja derzeit nichts ausschließen“, erläuterte der SPD-Politiker in Brüssel. Doch betonte Roth, ein Hinausschieben des Austrittsdatums habe nur Sinn, wenn es „substanziell neue Ideen“ zur Beilegung der Differenzen gebe. Kommissionspräsident Juncker hatte sich zuvor ähnlich geäußert. Er sagte der „Stuttgarter Zeitung“, beim Brexit seien schon viele Zeitpläne über den Haufen geworfen worden. „In Sachen Brexit ist es wie vor Gericht und auf hoher See: Man ist in Gottes Hand. Und immer ist es ungewiss, wann Gott richtig zugreift.“

Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten. Das von May mit den übrigen 27 EU-Staaten vereinbarte Austrittsabkommen fand Mitte Januar im britischen Parlament keine Mehrheit. Die EU lehnt Nachverhandlungen ab. Als größtes Hindernis gilt der Backstop, die von der EU geforderte Garantie für eine offene Grenze zwischen dem Mitgliedsstaat Irland und dem britischen Nordirland. dpa

