Kommt der harte Lockdown für alle?

Berlin.Vor nicht einmal einer Woche ließ Angela Merkel mit einem für sie ungewöhnlich flapsigen Satz aufhorchen: „Wenn irgendetwas ist, wenn die Hütte brennt sozusagen – dann sind wir jederzeit bereit, uns noch mal zu treffen.“ So sprach die Kanzlerin am vergangenen Mittwoch nach einer Videoschalte mit den Ministerpräsidenten, in der der Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert worden war.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Merkel beim Wort genommen. Er verschärft ab Mittwoch die Gangart im Freistaat drastisch und will eine neue Spitzenrunde mit den Ländern noch vor Weihnachten, um bundesweit nachzuschärfen. Merkel sieht das genauso. Am Montag sagte sie in einer Videokonferenz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, es werde ihr zu viel über Glühweinstände gesprochen und zu wenig über die Krankenschwestern und Pflegekräfte auf Intensivstationen und in Pflegeheimen. Ohne zusätzliche Maßnahmen komme Deutschland nicht von viel zu hohen Infektionszahlen herunter: „So werden wir den Winter nicht durchstehen können“, sagte Merkel.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD), sieht neue Beratungen zurückhaltend: „Ich bin da noch unsicher“, sagte er. In der Hauptstadt bleibt es dabei, dass sich an Weihnachten höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kündigte an, dass in Hotspots „nachgesteuert“ werden müsse.

Zum Jahreswechsel hat Söder in Bayern die angekündigten Lockerungen einkassiert. Dann gilt wieder die Fünf-Personen-Regel mit zwei Haushalten. Eine ähnliche Regelung hat bereits Baden-Württemberg. In vielen Ländern werden Feuerwerke und Alkohol auf öffentlichen Plätzen verboten. Verringern sich bis Weihnachten die Neuinfektionen nicht merklich, ist eine Schließung des Einzelhandels nach den Festtagen in der Diskussion.

