Kommt jetzt die Vollbremsung?

Berlin.Es sind Sätze von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (Bild), die aufhorchen lassen. Mit Blick auf den derzeitigen Teil-Shutdown in der Pandemie sagte der CSU-Chef am Mittwoch, es sei „die Frage, ob wir das Land die ganze Zeit in dieser Art von Halbschlaf halten können oder ob wir nicht irgendwann noch einmal überlegen müssen, an einigen Stellen sehr deutlich und konsequent tiefer heranzugehen“. Es klingt nach einer Vollbremsung in der Corona-Pandemie mit dem Ziel, damit auch das Virus stärker auszubremsen. Nachbarländer wie Belgien und Tschechien sind diesen Weg zuletzt gegangen – mit Erfolg. Am Donnerstag setzte Söder nach. Durch den seit November geltenden Teil-Lockdown sei zwar das exponentielle Wachstum gestoppt, argumentierte er.

Zahlen gehen nicht runter

Aber das reiche nicht aus. „Die Gesamtzahlen gehen nicht runter. Ganz im Gegenteil.“ Wenn die Entwicklung so weiterlaufe, sei klar, „dass beispielsweise an Silvester die Zahl der Kontakte auch reduziert werden muss“. Bund und Länder hatten bei ihrem Treffen am Mittwoch eine Verlängerung der derzeitigen Corona-Auflagen bis 10. Januar vereinbart, jedoch keine zusätzlichen Verschärfungen.

Gaststätten und Freizeiteinrichtungen sollen bis ins neue Jahr geschlossen bleiben, private Treffen bleiben auf fünf Personen begrenzt – abgesehen von Kindern unter 14, die nicht berücksichtigt werden. Nur über die Feiertage dürfen es zehn Personen sein. Im Frühjahr waren die Corona-Auflagen in Deutschland deutlich strenger. Schulen und Kitas wurden geschlossen. Dies will die Politik nicht wiederholen.

Baden-Württemberg hat jedoch wegen hoher Infektionszahlen die Maßnahmen verschärft und verhängt nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Die Bürger dürfen dort künftig nachts nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 22 046 Neuinfektionen – das sind ähnlich viele Fälle wie schon vor einer Woche. Die Zahl der Covid-19-Toten blieb mit 479 nur knapp unter dem bisherigen Höchstwert von 487 Verstorbenen. Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020