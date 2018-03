Kommunikatives Fegefeuer

Anzeige

Rom.Dario Edorado Viganò war einer der starken Männer im Vatikan. Papst Franziskus hatte den in Brasilien geborenen und in Mailand aufgewachsenen Geistlichen 2015 zum Präfekten des neuen Sekretariats für Kommunikation gemacht. Die gesamte Außendarstellung des Vatikan lag seither in Viganòs Händen – einem Fachmann für Kunst und Kino. Nun hat sich Viganò ausgerechnet durch eine peinliche Kommunikationspanne selbst zu Fall gebracht. Sein unvermeidliches Rücktrittsgesuch vom Mittwoch nahm Franziskus „nicht ohne gewisse Mühe“ an. Vatikanische Bauchschmerzen, könnte man auch sagen.

„Törichtes Vorurteil“

Dem 55 Jahre alten Viganò wurde sein Wunschdenken zum Verhängnis, nämlich die Vorstellung von der ungetrübten theologischen Kontinuität zwischen dem emeritierten Papst Benedikt XVI. und dem amtierenden Papst Franziskus. Zum fünften Jahrestag des laufenden Pontifikats vor knapp zwei Wochen gab Viganò eine Buchreihe unter dem Titel „Die Theologie von Papst Franziskus“ heraus. Zu diesem Zweck hatte er Benedikt XVI. gebeten, ein Vorwort zu verfassen. Der lehnte in einem Brief vom 7. Februar freundlich ab, wies aber in seiner Antwort an Viganò auf ein „törichtes Vorurteil“ hin, demzufolge Franziskus „nur ein Mann der Praxis ohne besondere theologische und philosophische Bildung“ sei und er, Benedikt, „nur ein Theoretiker der Theologie“. Franziskus sei hingegen ein „Mann von tiefer theologischer und philosophischer Bildung“, fuhr Benedikt in seinem privaten Brief an Viganò fort. Die Bände der Buchreihe könnten helfen, „die innere Kontinuität der beiden Pontifikate zu erkennen“.

Diese Passagen, die offenbar den Vorstellungen Viganòs entsprachen, veröffentlichte der Präfekt anlässlich der Vorstellung der Buchreihe zum fünften Jahrestag des Pontifikats. Zwei weitere Absätze des Schreibens behielt Viganò hingegen für sich. Diese Teilveröffentlichung eines privaten Schreibens wirkte umso ungeschickter, als der Vatikan den Brief zwar veröffentlichte, weitere Passagen aber optisch unkenntlich machte. Der Skandal nahm seinen Lauf und wurde zu einem Lehrstück misslungener Kommunikation. Stückweise sickerte in der Folge der gesamte Inhalt des Benedikt-Briefs nach außen.