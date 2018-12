Kompromiss gleich wieder umstritten

Brachte das Thema wieder auf: Kristina Hänel beim Prozess im Sommer. © dpa

Berlin.Werbung für Abtreibungen bleibt verboten, aber die Informationen für Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, sollen verbessert werden – so sieht der Kompromissvorschlag der Bundesregierung zur Neufassung des umstrittenen Paragrafen 219a aus. Während Vertreter von CDU und CSU die neue Regelung begrüßten, wurde aus der SPD gestern heftige Kritik laut. Der einflussreiche Chef der nordrhein-westfälischen SPD, Sebastian Hartmann, betonte: „Der Paragraf 219a wirkt wie ein Entmündigungsgesetz und ist aus der Zeit gefallen.“

Paragraf 219a verbietet „Werbung“ für Schwangerschaftsabbrüche, demnach macht sich schon strafbar, wer „seines Vermögensvorteils wegen“ öffentlich Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Der Paragraf soll nun ergänzt und die Rechtssicherheit für Ärzte, die Abtreibungen anbieten, erhöht werden.

Aber genau das stellten gestern die verurteilte Ärztin Kristina Hänel und Verbände infrage. „Wir sind empört, dass Frauenrechte so verraten und wir Ärztinnen weiterhin kriminalisiert werden“, erklärte Hänel. Ihr Fall hat die Debatte um Paragraf 219a ausgelöst. Sie hatte Abtreibungsinformationen zum Herunterladen angeboten und war zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Die SPD möchte den Paragrafen am liebsten ganz anschaffen. Frauen in Notlagen müssten durch den Staat geschützt und ihr Recht auf umfassende, fachliche Information durchgesetzt werden. Darüber hinaus müssten Ärztinnen und Ärzte ihren Beruf frei und ohne Angst vor Strafverfolgung ausüben können. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lobte dagegen den Vorschlag: „Er zielt auf eine Verbesserung der Informationen bei Schwangerschaftskonflikten – verbunden mit einer klaren Absage an eine Aufhebung des Werbeverbots.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018