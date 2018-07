Konflikt gipfelt in Nervenprobe

Anzeige

„Geht um Glaubwürdigkeit“

Die europäischen Beschlüsse seien ebenfalls kein „wirkungsgleiches Surrogat“ (kein gleichwertiger Ersatz). Gleiches gelte für den Vorschlag Merkels, Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land registriert seien, in den geplanten Ankerzentren unterzubringen. Deutschland würde damit die Zuständigkeit von dem eigentlich zuständigen EU-Land übernehmen. „Es geht hier auch um die Glaubwürdigkeit eines Vorsitzenden“, sagt der CSU-Chef nach Angaben von Teilnehmern – und erntet am Ende viel Applaus. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sekundiert demnach in der Sitzung: „Es geht doch nicht darum, etwas aufs Papier zu schreiben, sondern auch, ob es umsetzbar ist.“

Aber was ist die Konsequenz? Will Seehofer nun tatsächlich im Alleingang Zurückweisungen von bereits in der EU registrierten Flüchtlingen an der deutschen Grenze anordnen? Klar ist: Dann stünde das Ende der Koalition, der Union, der Regierung im Raum. Die Kanzlerin müsste entscheiden, ob sie Seehofer entlässt (was eigentlich die logische Schlussfolgerung sein müsste) oder den Alleingang ihres Ministers hinnimmt (worauf in der CSU viele hoffen). Aus der CDU-Spitze heißt es zur CSU-Kritik nur lapidar, jetzt gelte es, Nerven zu bewahren und den eigenen Laden zusammen zu halten. Es gehe um „das Ansehen das Landes, die Handlungsfähigkeit und die Regierungsfähigkeit“, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Die Kanzlerin hatte kurz vor Beginn der CSU-Vorstandssitzung noch alles offengelassen. Um 14.00 Uhr ist Angela Merkel in Berlin beim ZDF-Sommerinterview. Schon die erste Frage zielt auf den Kern: Werde Seehofer am Abend noch Innenminister sein, die Union beisammen sein und Deutschland eine Regierung haben? Die Kanzlerin antwortet: ausweichend. „Ich werde alles daran setzen, dass wir sowohl bei CDU als auch CSU Ergebnisse haben, bei denen wir dann auch die Verantwortung für unser Land wahrnehmen können.“

Merkel sagt: „Recht gute Ergebnisse“ habe sie in den vergangenen Tagen schon erzielt, damit habe sie ja selbst kaum gerechnet. Und: „Ja, in der Summe dessen, was wir insgesamt beschlossen haben, ist das wirkungsgleich“, wiederholt sie das Wort, das Seehofer und die CSU Merkel für ihre Verhandlungen quasi als Messlatte mit auf den Weg gegeben hatten.

In der Sache bleibt die Kanzlerin hart: „Ich möchte gerne, dass CDU und CSU gemeinsam weiterarbeiten. Denn wir sind eine Erfolgsgeschichte für Deutschland“, sagt sie zwar. Dann schiebt sie ihr Credo beim Thema Rückweisungen hinterher: nicht unilateral, nicht unabgestimmt und nicht zu Lasten Dritter.

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.07.2018