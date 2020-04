„Konsum wieder anregen“

Mannheim.Es ist die richtige Entscheidung, dass die Politik vorsichtig vorgeht und Geschäfte nur schrittweise wieder öffnen lässt, sagt Achim Wambach, Präsident des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Doch viele Fragen bleiben.

Herr Wambach, Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Ladenfläche dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Wie finden Sie das?

Achim Wambach: Es ist eine epidemiologische Entscheidung. Die Politik möchte die Ausbreitungsrate unter einem bestimmten Niveau halten – eben auch mit Kontaktbeschränkungen. Die zum jeweiligen Zeitpunkt richtigen Maßnahmen zu finden, ist ein schwieriger Prozess. Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass die Regierung weniger auf Regeln wie die 800-Quadratmeter-Grenze zugegriffen, sondern die Kreativität der Unternehmen mehr einbezogen hätte. Warum sollten die Geschäfte nicht selber einen Corona-Plan entwickeln oder einen Hygienebeauftragten anheuern und diese dann zum Beispiel einem Gewerbeamt vorlegen?

Wieso wäre das besser?

Wambach: Das eine 800-Quadratmeter-Geschäft hat vielleicht viele enge Gänge, das andere weite. Das eine Geschäft benutzt Einkaufswagen, die lang sind und viel Platz einnehmen, das andere vielleicht gar keine. Die Begebenheiten bei jedem einzelnen Unternehmen sind doch sehr individuell. Insofern ist es vielleicht im ersten Schritt richtig, so eine Pauschalregel zu treffen. Im zweiten Schritt wäre es sehr gut, wenn man die Unternehmen mit ihren Besonderheiten miteinbezieht.

Mehr Individualität also. Hätte es bei der Lockerung eine wichtigere Rolle spielen müssen, ob die Läden – klein oder groß – ihre eigenen Schutzkonzepte einhalten?

Wambach: Auf jeden Fall. Es ist doch so: Die Betriebe wollen und müssen ihre Mitarbeiter schützen – schon immer. So ziemlich jeder hat seinen eigenen Krisenstab entwickelt und Maßnahmen überlegt, wie man die Pandemie am besten bewältigen kann, ohne das Infektionsrisiko zu erhöhen. Beschäftige wurden ins Homeoffice geschickt, andere haben geschaut, dass etwa immer dieselben Mitarbeiterteams in Schichten arbeiten. Wenn es dann zu einer Infektion kam, musste nicht die ganze Belegschaft in Quarantäne, sondern nur dieses Team. Jedes Unternehmen musste also seine eigenen Hausaufgaben erledigen. Das hätte durchaus bei der Entscheidung von Bund und Ländern eine wichtigere Rolle spielen können.

Viele Branchen wie Restaurants, Theater oder Fitness-Center bleiben weiterhin geschlossen. Ist der vorsichtige Schritt vonseiten der Politik richtig oder hätte man gewagter vorgehen können?

Wambach: Das Risiko, das wir zu schnell marschieren, ist sehr hoch. Es ist also durchaus sinnvoll, dass die Regierung mit einer angezogenen Handbremse vorgeht. Aber die Fragen, wann die anderen Sektoren wieder öffnen dürfen, werden bleiben. Und viele weitere sind noch offen. Zum Beispiel, wie die Menschen, die jetzt wieder arbeiten dürfen, mit dem Nahverkehr an ihren Arbeitsplatz kommen, ohne dass die Bahnen und Busse überfüllt werden und damit wieder das Risiko einer Infektion steigt.

Viele Beschäftigte beziehen Kurzarbeitergeld und möchten in der Krise sparen statt shoppen. Könnte es sein, dass die Läden von der Öffnung gar nicht profitieren?

Wambach: Das wird sicherlich ein Thema sein. Geschäfte öffnen reicht nicht aus, auch die Kunden müssen kommen. Es wird ja schon über ein Konjunkturprogramm diskutiert. Die Regierung hat zunächst ein Stabilisierungsprogramm beschlossen: Unternehmen bekommen liquide Mittel zur Verfügung gestellt und Kleinunternehmer sowie Selbstständige werden unterstützt – damit die Wirtschaft einigermaßen stabil bleibt. Um sie hochzufahren, muss jedoch der Konsum angeregt werden. In der Finanzkrise gab es dazu die Abwrackprämie, die dafür gesorgt hat, dass mehr Autos gekauft wurden. Jetzt wird überlegt, ob man die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags vorziehen sollte, damit die Haushalte mehr Geld in der Tasche haben – und dieses eben in den Konsum stecken.

Wie wichtig ist es, dass auch in anderen Ländern die Regeln bald gelockert werden? Frankreich als wichtigster europäischer Handelspartner hat seine Beschränkungen ebenfalls bis in den Mai verlängert.

Wambach: Die EU sollte in jedem Fall gemeinsam und koordiniert vorgehen. Die Transportwege funktionieren ja, nur sind Lieferketten teilweise unterbrochen, da die Produktion eingestellt wurde. Es hilft ja nichts, wenn ein Land die Wirtschaft hochfährt, aber der Handelspartner zum Beispiel ein wichtiges Vorprodukt nicht liefern kann.

Was muss als Nächstes entschieden werden?

Wambach: Wir möchten ein kontrolliertes Hochfahren der Wirtschaft, ohne dass sich das Virus zu stark ausbreitet. Und dafür brauchen wir Daten. Viel mehr Daten. Wir brauchen ein besseres Verständnis, wie infektiös Covid-19 ist und wie man Ausbreitungsketten effizient unterbrechen kann. Die geplante Corona-App kann dabei sicher gute Dienste leisten. Auch ein Konjunkturprogramm wird kommen und helfen, dass wir mit nicht zu hohen wirtschaftlichen Verlusten aus der Krise wieder rauskommen.

