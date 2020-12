Kontinent schottet sich gegen das Königreich ab

Berlin.Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bestellt eilig Impfstoffe nach – und es gibt Grund zur Sorge. Zum einen hält in Deutschland die Infektionsdynamik an, am Sonntag wurden 22 771 Neuinfektionen und 409 Todesfälle gemeldet. Zum anderen verbreitet sich in Großbritannien und Südafrika eine neue Variante von Sars-CoV-2.

Hier Fragen und Antworten:

Wie gefährlich ist die Corona-Mutation?

Die britische Regierung geht davon aus, dass sich das mutierte Virus leichter verbreitet. Um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bekannte Form sei die Variante, sagte Premier Boris Johnson am Wochenende. In einer ersten Analyse schreiben Wissenschaftler mehrerer britischer Universitäten, die mutierte Variante weise eine ungewöhnlich große Anzahl von genetischen Veränderungen auf. Ob das Virus dadurch tatsächlich so viel ansteckender geworden ist, stellt der Leiter des Projekts „Mutationsdynamik von Sars-CoV-2 in Österreich“, Andreas Bergthaler, jedoch infrage: „Man weiß nicht genau, was diese Mutationen machen. Auch nicht in Kombination. Das ist alles andere als klar.“ Der Virologe Christian Drosten twittert, die Verbreitung könne Zufall sein und müsse nicht zwingend auf einen Selektionsvorteil zurückgehen. In Deutschland sei die neue Variante bislang nicht gesehen worden. Selektionsvorteil bedeutet eine Veränderung des Virus, die ihm einen Vorteil bringt – etwa den, infektiöser zu sein. Hinweise darauf, dass die Mutation zu schwereren Covid-19-Fällen führt, gibt es laut Bergthaler nicht.

Wie reagiert die Bundesregierung?

Nachdem die Niederlande „vorsichtshalber“ ein Flugverbot bis zum 1. Januar erließen, hat auch die Bundesregierung die Direktverbindungen nach Großbritannien gekappt. Landungen aus Großbritannien sind untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums hervorgeht. Ausgenommen sind u. a. reine Frachtflüge.

Für die vielen EU-Bürger, die etwa in Großbritannien leben und zu Weihnachten heimfahren wollen, wird es nun schwierig. Sie können nicht auf den Eurotunnel oder die Fährverbindungen nach Calais ausweichen, weil Frankreich ein Einreiseverbot verhängt hat. Es gilt für alle Grenzübergänge auf dem Land-, Schienen-, Luft- und Seeweg aus dem Vereinigten Königreich. Nur der unbegleitete Frachtverkehr sei genehmigt, teilte der Amtssitz des französischen Premiers mit. Der Einreisestopp ab Mitternacht soll zunächst 48 Stunden dauern.

Ist es möglich, dass Mutationen die Corona-Impfung unwirksam machen?

Experten reagieren bisher gelassen, da der Impfstoff eine Immunreaktion gegen gleich mehrere Virusmerkmale erzeugt. „Ich erwarte nicht, dass eine Impfung unwirksam wird“, sagt Andreas Bergthaler. Ähnlich sieht es SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach: „Wir müssen nicht davon ausgehen, dass der Impfstoff bei dieser Mutation weniger wirksam ist.“ Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery erinnert daran, dass auch die Grippe-Impfung von Jahr zu Jahr je nach „Viren-Cocktail“ variiert: „Das kann uns auch beim Corona-Virus passieren.“ Die Mutation zeige, „dass wir uns noch konsequenter schützen müssen“. Sinnvoll sei mit Sicherheit, Kontakte einzuschränken, mahnt er.

Welche Erfahrungen gibt es mit den bisherigen Corona-Impfungen?

An diesem Montag will die europäische Prüfbehörde EMA den mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer zulassen. Ab 27. Dezember startet die Impfaktion. Bisher wurde das Präparat bei mehr als 43 000 Menschen getestet, wobei eine Hälfte ein Placebo bekam. Von den 21 720 Personen, die zwei Mal im Abstand von 21 Tagen geimpft wurden, wurden über zwei Monate Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit und Kopfschmerzen gemeldet. Die Beschwerden waren laut Biontech mild bis moderat und von kurzer Dauer. Schwere unerwünschte Ereignisse traten selten auf. In den USA wurde der Stoff mehr als 272 000 Personen verabreicht – bislang gab es sechs Fälle schwerer allergischer Reaktionen.

Hat Deutschland genug Impfstoff?

Das Gesundheitsministerium hat sich nach eigenen Angaben 136,3 Millionen Impfdosen für 2021 gesichert. Es sind Präparate von Biontech und der Firma Moderna, der nächste Impfstoff, der in Europa vor einer Zulassung steht. Rein rechnerisch ließen sich so 68,2 Millionen Bürger – je zwei Mal – impfen. Wenn das gelingt, hätte Deutschland Ende 2021 nahezu die Herdenimmunität erreicht. Deutschland bekommt allein aus den EU-Bestellungen bei Biontech 55,8 statt der zunächst vorgesehenen 40 Millionen Dosen. Daneben wurden über nationale Zusagen weitere 30 Millionen reserviert. Spahn hatte nachbestellt. Bloß: Der Großteil der Lieferungen steht erst in der zweiten Jahreshälfte an.

