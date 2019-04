Kontrollen bis November

Berlin.Deutschland verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Österreich um ein weiteres halbes Jahr. Wie ein Sprecher des Innenministeriums gestern mitteilte, wird die Entscheidung damit begründet, dass nach wie vor eine hohe Zahl von illegalen Grenzübertritten festgestellt werde. Dänemark kündigte ebenfalls eine Verlängerung der Kontrollen an seinen Grenzen bis November an und begründete dies damit, „dass die Außengrenzen Europas immer noch unter Druck stehen“. Die terroristische Bedrohung für Dänemark sei nach wie vor ernst, „was Grenzkontrollen erforderlich macht“, sagte Ausländer- und Integrationsministerin Inger Støjberg.

In einem Schreiben des Bundesinnenministeriums an die EU-Kommission heißt es, zwischen November 2018 und Februar 2019 seien monatlich etwa 950 Fälle illegaler Grenzübertritte registriert worden. Außerdem sei das „Migrationspotenzial“ über das östliche Mittelmeer und die sogenannte Balkanroute zuletzt wieder gewachsen. Durch die Verlängerung laufen die Kontrollen an der Grenze zwischen Bayern und Österreich nun bis zum 11. November 2019. Eigentlich gibt es im Schengen-Raum kein Personenkontrollen an den Grenzen. dpa

