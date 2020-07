Konzept reicht nicht

Gütersloh.Nach der Aufhebung der Corona-Einschränkungen im Kreis Gütersloh ringen die Behörden mit dem Unternehmen Tönnies weiter um das Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs in Deutschlands größtem Schlachthof. Das vom Unternehmen vorgelegte Konzept gehe „in Teilen in die richtige Richtung, erfüllt aber noch längst nicht alles, was erforderlich ist“, sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) am Dienstag.

Noch bis Mittwoch begutachten Fachleute und Behördenvertreter auf dem Werksgelände, was nötig ist, um einen erneuten Coronavirus-Ausbruch bei einer schrittweisen Wiederaufnahme des Betriebs zu vermeiden. Am Donnerstag sollen die ersten Ergebnisse dieser Begehungen vorliegen.

Belüftung und Abstand im Fokus

Die Schließungsverfügung des Schlachthofs läuft bis zum 17. Juli – mindestens, wie der Landrat klarstellte: „Wenn man dieses Datum einhalten will, dann muss sich die Firma in die Hände spucken“, sagte Adenauer. Im Fokus steht demnach die Belüftung, aber auch die Frage, wie man sicherstellen kann, dass Abstandsregeln und Mundschutzpflicht eingehalten werden.

Er wage keine Prognose, wann und wie das Werk wieder arbeiten werde, sagte Adenauer. Es sei grundsätzlich auch denkbar, dass einzelne Teilbereiche der Fleischverarbeitung schon vor dem 17. Juli hochgefahren würden, sofern sichergestellt werden könne, dass keine Gefahr besteht.

Die Kosten, die im Kreis durch den Ausbruch entstanden sind, will Adenauer dem Unternehmen Tönnies in Rechnung stellen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020