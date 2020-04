Koordinatorin am Uniklinikum Patricia Laube: " Im Moment stehen wir relativ gut da"

„Das Coronavirus beschäftigt mich zurzeit fast rund um die Uhr. Zehn Stunden am Tag arbeite ich mindestens, plus Samstag und Sonntag. Früher gab es nie Schwierigkeiten, die etwa 12 000 Artikel zu bekommen, die wir am Klinikum für die Versorgung der Patienten benötigen. Aber spätestens seit März sieht alles anders aus. Seither gibt es in vielen Bereichen extreme Engpässe.

Aktuell gibt es zirka 50 Artikel, die schwer zu bekommen sind. Dazu zählen Handschuhe, OP-Kittel oder Gesichtsmasken. Auch Schutzbrillen gibt es kaum. Darum haben wir zwischendurch sogar mal eine Kollegin zu allen Baumärkten in der Region geschickt, um dort zu kaufen.

Selbst wenn eine Bestellung bestätigt worden ist, heißt das nicht, dass die Artikel auch kommen. Einmal ist die Ware unterwegs gestohlen worden. Eine andere Lieferung kam nicht, weil eine Grenze geschlossen war. Ein Lieferant sagte sogar, er verkaufe die Ware lieber in die USA – weil die mehr zahlen. So ist unser fünfköpfiges Team mittlerweile über jeden Lkw froh, der auf unseren Hof fährt.

Die Preise sind extrem gestiegen. Für praktisch alle Teile der Schutzausrüstung zahlen wir jetzt das Drei-, Vierfache und mehr. Am schlimmsten ist es bei den Gesichtsmasken mit Ohrschlaufen: Früher kosteten die pro Stück drei Cent. Jetzt dafür fast das Vierzigfache verlangt. Und wer das nicht zahlt, bekommt nichts. Im Moment stehen wir relativ gut da. Aber die Frage ist: Wie lange noch? Es ist schwer abzuschätzen, wie lange die Vorräte reichen: Teils sind es fünf Wochen, teils zwei. Kürzlich haben wir Hilfslieferungen der Landesregierung bekommen, die Mengen decken aber nur einen Bruchteil des Bedarfs. Unser Personal braucht Schutzausrüstung. Dafür kämpfen wir jeden Tag.“ mig

In dieser Serie stellen wir Menschen vor, die vom Coronavirus und seinen Auswirkungen besonders betroffen sind.

Patricia Laube, 36 Jahre, Einkaufs-Koordinatorin Covid-19 am Uniklinikum Mannheim

