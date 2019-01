Kopftuchverbot für Kassiererin

Erfurt.Nach ihrer Elternzeit erschien die Muslimin mit Kopftuch zum Dienst bei ihrem Arbeitgeber, der Drogeriemarktkette Müller. Die Leiterin der Filiale in der Region Nürnberg reagierte prompt: Mit Kopftuch könne sie nicht mehr an der Kasse arbeiten. Der Fall der 35 Jahre alten Çigdem K. ging durch die Instanzen. Gestern beschäftigte er die höchsten deutschen Arbeitsrichter in Erfurt. Sie schickten den Fall zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) nach Luxemburg.

Worum geht es bei dem Verfahren?

Letztlich um die Frage, ob Arbeitgeber in Grundrechte wie die Religionsfreiheit ihrer Mitarbeiter eingreifen dürfen – und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Während das Bundesverfassungsgericht Regeln für den öffentlichen Dienst aufgestellt hat, geht es nun um private Arbeitgeber. Erstmals seit 2002 lag den Bundesarbeitsrichtern wieder ein Kopftuchfall vor.

Was sollten sie konkret entscheiden?

Ob Unternehmen anweisen dürfen, dass ihre Angestellten im Job auf auffällige religiöse, politische oder weltanschauliche Symbole verzichten müssen. Konkret: Dürfen sie ein Kopftuchverbot mit Verweis auf eine Unternehmensphilosophie der Neutralität aussprechen, wie die Drogeriemarktkette Müller? Diese pocht auf ihre Kleiderordnung, an die sich alle Mitarbeiter halten müssten. „Kopfbedeckungen aller Art“ seien danach bei Kundenkontakt untersagt.

Aber ein Urteil gibt es noch nicht?

Nein, gestern fiel zunächst eine andere Entscheidung: Die Arbeitsrichter überwiesen den Fall an den Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg. Sie wollen mehr Klarheit, bevor sie selbst ein Grundsatzurteil fällen.

Aber warum der Umweg?

Während nach der bisherigen deutschen Rechtsprechung ein pauschales Kopftuchverbot unzulässig ist, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2017 entschieden, dass ein allgemeines internes Verbot von politischen oder religiösen Symbolen am Arbeitsplatz keine Diskriminierung darstellt. Der Wunsch von Arbeitgebern, ihren Kunden ein Bild der Neutralität zu vermitteln, sei legitim, so die Richter. Das EuGH-Urteil spielte bei der Verhandlung in Erfurt eine große Rolle.

Worum geht es rechtlich?

Die Richter müssen zwischen zwei Grundrechten abwägen: Es gehe um „unternehmerische Freiheit contra Religionsfreiheit“, so die Vorsitzende Richterin Inken Gallner. Ein Urteil kann Tausende Arbeitnehmer betreffen – viele Muslima stehen im Berufsleben. Das Spannungsverhältnis zwischen Arbeits-, Verfassungs- und Europarecht mache den Fall so spannend, meint der Arbeitsrechtsprofessor Gregor Thüsing.

Wie reagierte die Frau, die seit 2002 in dem Markt arbeitet?

Sie sieht sich durch das Kopftuchverbot diskriminiert – also einen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz sowie das Grundrecht auf Religionsfreiheit. Vor dem Bundesarbeitsgericht erschien die 35-Jährige, die derzeit wieder in Elternzeit ist, mit einem seidenen Kopftuch in Grau- und Rottönen.

Wie ist die Position des Arbeitgebers?

Die Müller-Juristen führten die EuGH-Entscheidungen an. Das Unternehmen habe sein Direktionsrecht wahrgenommen und die Weisung erteilt, dass Mitarbeiter ohne auffällige religiöse, politische Symbole am Arbeitsplatz zu erscheinen haben.

