Kopie der Comey-Papiere an Kongress übergeben

In den Notizen geht es auch um ein Dossier eines britischen Ex-Spions, wonach Russland möglicherweise kompromittierendes Material über Trump besitzt. Den Notizen zufolge habe Trump gesagt, er fände es unangenehm, dass seine Frau Melania denken könne, er habe sich 2013 in Moskau mit Prostituierten vergnügt. Russlands Präsident Wladimir Putin habe demnach gegenüber Trump gesagt: «Wir haben einige der schönsten Prostituierten der Welt.»

Comey veröffentlichte diese Woche sein Buch «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership» (deutscher Titel: «Größer als das Amt: Auf der Suche nach der Wahrheit - der Ex-FBI-Direktor klagt an»). Darin zeichnet er ein verheerendes Porträt des Präsidenten als notorischem Lügner und unmoralischer Führungsperson. Trump hatte Comey jüngst auf Twitter als «schlechtesten FBI-Direktor der Geschichte» und «Informanten und Lügner» bezeichnet. Er forderte, Comey wegen der Verbreitung geheimer Informationen strafrechtlich zu verfolgen.

Als Folge der Entlassung Comeys war Robert Mueller als Sonderermittler eingesetzt worden. Dieser untersucht seither, ob Russland sich in die Präsidentenwahl eingemischt hat und ob das Trump-Lager darin verwickelt war.

Erfreut zeigte sich Trump derweil über Rudy Giuliani. Der Trump-Fan soll das Anwaltsteam des US-Präsidenten in der Russlandaffäre verstärken. «Rudy ist großartig. Er ist schon lange mein Freund und er will diese Angelegenheit zum Wohl unseres Landes schnell klären», sagte Trump nach einer in der Nacht zum Freitag verbreiteten Erklärung des Weißen Hauses. Giuliani soll an der Seite der Anwälte Ty Cobb und Jay Sekulow arbeiten.

Der Ex-Bürgermeister erklärte, er tue das, weil er hoffe, «zum Wohle des Landes» ein Ende der Russland-Untersuchungen erreichen zu können, berichtete die «Washington Post». Er habe zudem größten Respekt für den Präsidenten und für FBI-Sonderermittler Mueller, so Giuliani.

Rudolph «Rudy» Giuliani hat in seinem Leben schon sehr viel Politik gemacht. Er wurde nach Trumps Wahlsieg für mehrere Positionen in der Regierung gehandelt.

Weltweit bekannt wurde der Mann mit dem kantigen Kinn aus seinen knapp sieben Jahren als Bürgermeister von New York City (1994 bis Ende 2001). Giuliani hat sich in dieser Zeit ein gänzlich anderes, positives Image erworben als 2016, als er als für Trump in die Wahlschlacht zog.

Begleiter loben den Charme des italienischstämmigen Giuliani, beschreiben ihn aber auch als arrogant und knallhart. Im Frühjahr 2016 wurde er zu einem der engsten Verbündeten des künftigen US-Präsidenten. Im Wahlkampf ereiferte er sich auf vielen Veranstaltungen für den Republikaner und beteiligte sich an der Verbreitung von Verschwörungstheorien über dessen Gegnerin Hillary Clinton.