Kosten gestiegen

Berlin.Die Aufteilung der Bundesregierung auf Berlin und Bonn hat im vergangenen Jahr mindestens 9,16 Millionen Euro gekostet. Das ist etwa ein Achtel mehr als noch vor zwei Jahren, wie aus einem Bericht des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bezahlt werden etwa Fahrtkostenzuschüsse, Trennungsgeld, Kosten für den Unterhalt von Fahrzeugen und Umzüge.

Am 1. September 1999 nahmen Bundesregierung und Bundestag offiziell ihre Arbeit in Berlin auf. Auch mehr als 20 Jahre nach dem Umzug haben die Ministerien jeweils einen Sitz sowohl am Rhein als auch an der Spree. Auch wenn die Berliner Stellen zunehmen, ist noch immer fast jeder dritte ministerielle Arbeitsplatz in Bonn angesiedelt.

54 Dienstreisen am Tag

Dadurch entstanden im Jahr 2019 im Durchschnitt 54 Dienstreisen am Tag. Das sind laut Bericht zwar etwa 11 Prozent weniger als zwei Jahre zuvor. Die 19 849 Fahrten und Flüge waren trotzdem deutlich teurer: Es flossen 6,7 Millionen Euro aus der Staatskasse, rund ein Viertel mehr als 2017. Die Ministerien begründen den Anstieg mit der Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020