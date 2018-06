Kosten schießen in die Höhe

Anzeige

Berlin.Der Finanzbedarf in der Pflegeversicherung ist größer als noch bis vor kurzem angenommen. Der Pflegebeitrag für Beschäftigte und Rentner muss deshalb zum 1. Januar 2019 um 0,3 Prozentpunkte steigen. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestern in Berlin an. Nachfolgend die wichtigsten Details.

Warum ist trotz Rücklagen ein höherer Beitrag nötig?

Die Pflegeversicherung verfügte zu Jahresbeginn noch über ein Finanzpolster in Höhe von rund sieben Milliarden Euro. Nach den neuesten Berechnungen des Gesundheitsministeriums reduzierte sich die Rücklage aber schon bis Ende Mai auf 5,6 Milliarden Euro, weil die laufenden Ausgaben höher waren als die Beitragseinnahmen. Bereits vor drei Wochen hatte Ressortchef Spahn deshalb eine Beitragserhöhung von 0,2 Prozentpunkten ins Gespräch gebracht und einen „Kassensturz“ angekündigt. Der liegt nun vor, und demnach muss der Beitrag sogar um 0,3 Prozentpunkte steigen, um die Pflegekasse mittelfristig zu konsolidieren.

Woher rühren die Mehrausgaben?

Im Kern aus den Leistungsverbesserungen durch die Pflegereformen der letzten Jahre. Allein durch die Umstellung des Systems von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade können insbesondere mehr Demenzkranke profitieren. Zwischen 2013 und 2017 nahm die Zahl der Leistungsempfänger insgesamt um 700 000 auf etwa 3,3 Millionen zu. Besonders im ambulanten Pflegebereich haben sich die Ausgaben stärker entwickelt als angenommen. Schon 2017 lagen die Gesamtausgaben mit 36,1 Milliarden deshalb um gut zwei Milliarden Euro höher als die laufenden Einnahmen. Für 2018 wird eine Lücke von 3,1 Milliarden Euro erwartet. Tendenz steigend.