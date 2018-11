Kramp-Karrenbauer bei Unions-Anhängern vorn

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Großen Koalition ist weniger stark als in den letzten beiden Monaten. Die gemeinsame Arbeit in der Bundesregierung auf der Skala von +5 bis -5 (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) wird mit 0,0 (Oktober: -0,4; November-I: -0,1) bewertet. Sowohl die Arbeit der CDU/CSU (Oktober: -0,5; November-I: -0,3) als auch der SPD (Oktober: -0,3; November-I: -0,2) in der Regierung wird mit jeweils -0,1 weiterhin leicht im Negativbereich verortet.

Beurteilung der Bundesregierung

Nicht ganz eindeutig fällt das Urteil über die Arbeit der Bundesregierung ganz allgemein aus: 48% (Oktober: 42%; November-I: 52%) sind aktuell der Ansicht, dass die Große Koalition gute Arbeit leistet, 46% (Oktober: 53%; November-I: 43%) kritisieren die Arbeit der amtierenden Regierung, 6% (Oktober: 5%; November-I: 5%) urteilen darüber nicht.

Macht es einen Unterschied, wer regiert?

Eine Mehrheit von 53% (Juni: 54%; September-III 2017: 57%) sagt, dass es einen großen Unterschied macht, wer im Bund regiert, aus Sicht von 24% (Juni: 25%; September-III 2017: 28%) ist der Unterschied nicht so groß und für jeden Fünften (Juni: 18%; September-III 2017: 12%) macht es persönlich, praktisch gar keinen Unterschied, welche Parteien zusammen die Regierung bilden. Weitere 3% (Juni: 3%; September-III 2017: 3%) antworten hier mit „weiß nicht“.

Gewünschte Koalition

Auf die vorgabenfreie Frage, welche Parteien zusammen die nächste Bundesregierung bilden sollen, wissen 23% (Oktober: 25%; November-I: 22%) der Deutschen keine Antwort. 15% (Oktober: 14%; November-I: 15%) wünschen sich Schwarz-Grün, 12% (Oktober: 13%; November-I: 12%) Rot-Grün und 9% (Oktober: 9%; November-I: 9%) Schwarz-Gelb. Für eine große Koalition sprechen sich aktuell 8% (Oktober: 5%; November-I: 10%) aus. Eine Koalition aus SPD, Grünen und Linke favorisieren zurzeit 5% (Oktober: 5%; November-I: 7%). Andere Bündnisse, wie „Jamaika“ oder eine klassische Ampel, werden insgesamt von 28% (Oktober: 29%; November-I: 25%) genannt.

Beurteilung der Arbeit von Angela Merkel

Die Arbeit von Angela Merkel wird ähnlich wie vor zwei Wochen von 65% positiv eingestuft (Oktober: 54%; November-I: 66%), ein Drittel (Oktober: 43%; November-I: 32%) stellt ihrer Arbeit ein schlechtes Zeugnis aus, 2% (Oktober: 3%; November-I: 2%) machen dazu keine Angabe. In allen Parteianhängerschaften, außer bei der AfD, überwiegt die Zufriedenheit mit der Arbeit der Kanzlerin.

Zukünftiger CDU-Parteivorsitz: Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn

Für den Parteivorsitz der CDU gibt es drei aussichtsreiche Kandidaten: Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn, die sich aktuell auf Regionalkonferenzen den Fragen der CDU-Mitglieder stellen. Befragt man alle Deutschen, so sprechen sich ähnlich wie zuletzt 30% (November-I: 31%) für Kramp-Karrenbauer aus, 24% (November-I: 25%) für Merz und nur 6% (November-I: 6%) für Spahn als zukünftige/n Parteivorsitzende/n, jedem vierten Deutschen (November-I: 23%) ist egal, wer den Vorsitz der CDU übernimmt und 15% (November-I: 15%) wissen es nicht, u.a. weil sie einen oder mehrere Kandidaten nicht kennen. Anders als noch vor zwei Wochen, als Kramp-Karrenbauer und Merz innerhalb der Unionsanhängerschaft eng beieinander lagen, geht das Votum aktuell etwas häufiger in Richtung der amtierenden CDU-Generalsekretärin: 38% (November-I: 35%) favorisieren Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin, 29% (November-I: 33%) Friedrich Merz und lediglich 6% (November-I: 7%) Jens Spahn, 12% der CDU/CSU-Anhänger (November-I: 14%) ist egal, wer zukünftig die CDU führt und 15% (November-I: 11%) können oder wollen sich hier nicht festlegen.

Profil der Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz: Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn

Beim Profil aller drei Kandidaten im Vergleich lässt sich zusammenfassend sagen: Annegret Kramp-Karrenbauer ist die sympathischste und glaubwürdigste Kandidatin, die am ehesten die Interessen der normalen Bürger vertritt, Friedrich Merz wird als Kandidat mit dem meisten Sachverstand wahrgenommen.

Im Einzelnen: Für 34% ist Kramp-Karrenbauer am sympathischsten, für 15% Merz und lediglich für 8% Spahn. 26% stellen hier keinen großen Unterschied fest und 17% der Befragten machen dazu keine Angabe, meist weil sie mindestens einen der Kandidaten nicht gut genug kennen und sich deshalb kein Urteil zutrauen.

In Sachen Glaubwürdigkeit sieht knapp ein Drittel (31%) keinen großen Unterschied zwischen den drei Protagonisten. Für 30% ist Kramp-Karrenbauer am glaubwürdigsten, für 16% Merz und für 7% Gesundheitsminister Spahn (weiß nicht/kenne nicht: 16%).

Am deutlichsten ist der Abstand zwischen Kramp-Karrenbauer und ihren beiden Mitbewerbern bei der Frage, wer am ehesten die Interessen der normalen Bürger vertritt. Ein Drittel sieht sie hier vorn, 9% sprechen sich für Merz aus und 6% für Spahn. 28% sehen hier keinen großen Unterschied und 24% machen keine Angabe.

In puncto Sachverstand liegt Friedrich Merz (28%) vor Annegret Kramp-Karrenbauer (16%), Jens Spahn nennen hier 5%. Ein Viertel der Befragten sieht die Kandidaten praktisch auf einem Niveau (weiß nicht/kenne nicht: 26%).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker gibt es keinen eindeutigen Trend. Zumal mit Robert Habeck, Annegret Kramp-Karrenbauer – beide sind erstmalig unter den zehn wichtigsten Politikern – und Friedrich Merz – der nach knapp 13 Jahren wieder in der Top Ten gesehen wird – nun drei neue Politiker/innen in der Top Ten vertreten sind. Ursula von der Leyen, Markus Söder und Sahra Wagenknecht gehören dagegen, nach Meinung der Befragten, nicht mehr dazu. Wie immer wurde die Bewertung nach Sympathie und Leistung mittels der Skala von +5 bis -5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

Im Einzelnen ergibt sich in den letzten Monaten folgende Entwicklung:

Angeführt wird das Ranking nach wie vor von Wolfgang Schäuble (1,8). Auf den zweiten Platz kommt in dieser Woche Neueinsteiger Robert Habeck. Der Vorsitzende der Grünen wird mit 1,5 beurteilt, ist allerdings 59% der Befragten nicht bekannt und wird deshalb von ihnen nicht bewertet. Die Kanzlerin verliert ein Zehntel und kommt mit einem Wert von 1,1 auf den dritten Rang, gefolgt von Finanzminister Olaf Scholz, der mit 1,0 beurteilt wird. Die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, ebenfalls erstmals in der Top Ten, kommt mit einem Wert von 1,0 auf den fünften Platz. Es folgen Heiko Maas (0,5), Christian Lindner (0,4) und Wiedereinsteiger Friedrich Merz (0,3) – sein letzter Wert aus dem Januar 2006 beträgt 1,1 – sowie SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles (-0,3). Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer verbessert sich um vier Zehntel, bleibt aber mit -1,3 und deutlichem Abstand das Schlusslicht.