Kramp-Karrenbauer bekennt heute Farbe

Düsseldorf/Berlin.Nach dem CDU-Bundesvorstand rüsten sich auch die Landesverbände für den Wechsel an der Parteispitze. Die nordrhein-westfälische CDU will sich aber nicht auf einen Kandidaten für die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel festlegen. Der geschäftsführende Landesvorstand sei sich einig, dass die NRW-CDU kein geschlossenes Votum abgeben sollte, sagte Landesparteichef Armin Laschet gestern in Düsseldorf. Jeder Delegierte des Hamburger Bundesparteitags könne sich selbst ein Bild machen und am 7. Dezember entscheiden, sagte Laschet. Die NRW-CDU hat mit fast einem Drittel der Delegierten großes Gewicht.

Merz und Spahn für Fairness

Am Abend stellten die beiden NRW-Kandidaten, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ihre Beweggründe für ihre Bewerbung im Landesvorstand vor. Beide versicherten, es werde keine erbitterte Auseinandersetzung geben, sondern einen fairen Wettstreit. Sie sollen am Samstag offiziell von ihren Kreisverbänden Hochsauerland und Borken als Kandidaten nominiert werden. Merz und Spahn treten im Dezember im Wettstreit gegen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und eine Reihe unbekannter Bewerber an.

Kramp-Karrenbauer will sich heute erstmals öffentlich zu ihrer Kandidatur äußern. Das kündigte sie gestern im Internet-Kurzdienst Twitter an. Kramp-Karrenbauer war am Montag offiziell vom Landesvorstand ihrer Partei einstimmig als Kandidatin der Saar-CDU nominiert worden. Ihre Arbeit als Generalsekretärin lässt sie wegen der Kandidatur weitgehend ruhen. Sie mahnte einen fairen Wettbewerb der Kandidaten an. „Es darf kein ruinöser Wettbewerb sein, der am Ende eine Partei zurücklässt, die nicht mehr geschlossen ist“, sagte sie.

Laschet hatte die CDU vor einem Rechtsruck unter einer neuen Führung gewarnt und Spahn für Äußerungen zur Flüchtlingspolitik kritisiert. Spahn, der wie Merz dem konservativen Lager zugerechnet wird, gilt als Gegenspieler von Merkel, Laschet als Unterstützer der Kanzlerin.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), mahnte ihre Partei zu einem konstruktiven Umgang mit den Themen Zuwanderung und Integration. „Wichtig ist, nicht beim Beschreiben von Problemen stehen zu bleiben. Die Bürger wollen keine Problembeschreiber, sondern Problemlöser“, sagte sie. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018