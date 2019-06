CDU/CSU-Kanzlerkandidat/in: Kramp-Karrenbauer und Alternativen

Während sich die Deutschen sehr klar und selbst die Unionsanhänger überraschend deutlich gegen eine Kanzlerkandidatur von Annegret Kramp-Karrenbauer aussprechen, können nur wenige bei dieser Personalie eine Alternative benennen: Nach Ansicht von 25% aller Befragten sollte Kramp-Karrenbauer bei der nächsten Bundestagswahl Kanzlerkandidatin der CDU/CSU werden, 64% sind dagegen. Unter den CDU/CSU-Anhängern sind nur 30% für, aber 60% gegen eine Kandidatur Kramp-Karrenbauers für das höchste Regierungsamt.

Auf Nachfrage nur unter denjenigen Befragten, die sich gegen eine Kanzlerkandidatur Kramp-Karrenbauers aussprechen, können mit 67% (CDU/CSU-Anh.: 48%) die meisten allerdings nicht sagen, wer stattdessen für die Union Kanzlerkandidat/in werden sollte. 19% (CDU/CSU-Anh.: 36%) sprechen sich für Friedrich Merz aus, jeweils 2% wünschen sich bei dieser vorgabenfreien Frage Armin Laschet, Angela Merkel, Horst Seehofer, Jens Spahn oder Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union, 1% nennt Wolfgang Schäuble und 3% entfallen auf diverse sonstige Namen.

Bundesregierung: Bestand bis 2021

Weniger deutlich als vor zwei Wochen – also kurz nach der Europawahl und dem Nahles-Rücktritt –, aber dennoch stärker als zu früheren Messzeitpunkten, sind die Zweifel an der Dauerhaftigkeit der Großen Koalition: Dass Schwarz-Rot in dieser Konstellation bis 2021, also eine volle Legislaturperiode, Bestand haben wird, glauben jetzt 60% (Mrz-I: 71%; Jun-I: 47%) aller Befragten, 34% (Mrz-I: 23%; Jun-I: 46%) rechnen mit einem vorzeitigen Bruch der Bundesregierung noch vor der Bundestagswahl.

SPD: Regierungsbeteiligung und Ausstieg aus der Koalition

Ähnlich wie zu früheren Messzeitpunkten ist mit 51% eine knappe Mehrheit der Deutschen der Ansicht, dass der SPD ihre Beteiligung an der Bundesregierung schadet, 40% glauben das nicht. In der SPD-Anhängerschaft finden 59%, dass die Koalition mit der CDU/CSU zum Nachteil der SPD verläuft, für 29% schadet die Regierungsbeteiligung der SPD nicht.

Gleichzeitig raten die Deutschen der SPD weiterhin mehrheitlich zum Gang in die Opposition: Nach Ansicht von 55% aller Befragten und von 56% der SPD-Anhänger wäre es für die SPD besser, aus der Koalition auszusteigen, 36% insgesamt und 40% der SPD-Anhänger sehen umgekehrt im Verbleib in der Bundesregierung mit der CDU/CSU die zurzeit bessere Lösung.

SPD: Zusammenarbeit mit der Linken

Auch wenn weiterhin Vorbehalte überwiegen, ist der Ruf nach einer stärkeren Kooperation zwischen SPD und Linke in den letzten Jahren lauter geworden. Verantwortlich ist vor allem eine veränderte Sichtweise im SPD-Lager: Nach 40% vor knapp zehn Jahren meinen jetzt 53% der eigenen Anhänger, dass die SPD zukünftig stärker mit der Partei die Linke zusammenarbeiten sollte (sollte sie nicht: 42%; Jan-I ´10: 56%). Unter allen Befragten sind 38% (Jan-I ´10: 30%) für mehr, von der SPD ausgehende, rot-rote Zusammenarbeit (sollte sie nicht: 55%; Jan-I ´10: 63%).

Grüne: Regierungsfähigkeit und Bundeskanzler/in

Mit Blick auf die Regierungsfähigkeit der Grünen trauen 42% aller Deutschen den Grünen zu, eine Bundesregierung zu führen und den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin zu stellen, mit 55% hat daran gut die Hälfte Zweifel. Allerdings ist das Vertrauen in grüne Regierungsführung ganz erheblich von politischen Präferenzen, dem Alter oder dem formalen Bildungsniveau abhängig: Besonders viel Skepsis gibt es im Unions-, FDP- und AfD-Lager sowie generell in der Generation 70plus. Bei allen unter 60-Jährigen mit Abitur oder Hochschulabschluss meint dagegen die Mehrheit, dass die Grünen eine Bundesregierung mit einem/r grünen/r Kanzler/in an der Spitze führen können.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

In den Politbarometer Top 10 übernimmt Angela Merkel von Robert Habeck jetzt wieder die Spitzenposition, Annegret Kramp-Karrenbauer kann sich von ihrem Absturz vor zwei Wochen nicht erholen und Andrea Nahles rutscht ans Ende der Rangliste: Auf der +5/-5-Skala (sehr hohes bis sehr niedriges Ansehen) wird die zurückgetretene SPD-Vorsitzende mit -0,5 jetzt praktisch ebenso schwach bewertet wie Horst Seehofer (-0,5), der aufgrund von Unterschieden im Hundertstelbereich auf Platz neun vorrückt. Annegret Kramp-Karrenbauer (-0,1) bleibt auf Platz acht weiter leicht im Negativbereich und rangiert damit knapp hinter Markus Söder (0,0). Auf den Positionen sechs und fünf stehen Christian Lindner (0,3) und Jens Spahn (0,3), wobei der Gesundheitsminister etwas besser bewertet wird als zuletzt. Olaf Scholz (0,5) hält bei geringen Imageeinbußen Rang vier, Rang drei belegt weiterhin Heiko Maas (0,8). Robert Habeck (1,3) rutscht mit unverändertem Ansehen auf Platz zwei und Angela Merkel (1,4) übernimmt mit einer geringfügig verbesserten Bewertung jetzt wieder die Führung in der Rangliste der zehn – nach Ansicht der Deutschen – wichtigsten Politikerinnen und Politiker.