Krankenhauskostensteigen

Wiesbaden.Krankenhausaufenthalte in Deutschland werden im Schnitt immer teurer. In manchen Bundesländern überstiegen die durchschnittlichen Kosten pro Fall im Jahr 2017 erstmals die 5000-Euro-Marke, wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte. „Auch in Baden-Württemberg, Berlin und Bremen übersteigen die durchschnittlichen Fallkosten erstmals den Betrag von 5000 Euro“, berichtete das Amt. Umgerechnet auf die rund 19,4 Millionen Patienten, die im Jahr 2017 vollstationär behandelt wurden, fielen pro Fall durchschnittlich Kosten in Höhe von 4695 Euro an. Am deutlichsten stiegen die stationären Kosten pro Fall in Hessen und in Rheinland-Pfalz. dpa

