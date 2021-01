Krawalle erschüttern die Niederlande

Berlin/Amsterdam.Jugendliche in dunklen Anoraks werfen Pflastersteine auf Polizisten. Molotowcocktails und Feuerwerkskörper fliegen hinterher. Die Sicherheitskräfte sind mit Helm, Schutzschild, Schlagstock und Pistole bewaffnet, rücken langsam nach vorn. Doch der Steinhagel lässt nicht nach. Am Montagabend gibt es in zehn niederländischen Städten zum dritten Mal in Folge gewaltsame Zusammenstöße – aus Zorn gegen nächtliche Ausgehverbote. Seit Sonnabend gilt in den Niederlanden im Zuge des Corona-Lockdowns eine Ausgangssperre zwischen 21 und 4.30 Uhr.

Nach Angaben der Behörden versammeln sich zu Beginn der Sperrstunde Hunderte gewaltbereite Jugendliche in den Stadtzentren. Danach ziehen sie plündernd und randalierend durch die Straßen. Mehr als 150 Personen werden festgenommen, zehn Polizisten erleiden Verletzungen. Nach Angaben der Behörden suchen die Jugendlichen bewusst die Konfrontation mit den Ordnungshütern. Es seien die schlimmsten Krawalle seit 40 Jahren.

In Amsterdam setzen berittene Sicherheitskräfte Hunde gegen Steine werfende Demonstranten ein. In der Stadt Den Bosch sind die Ereignisse laut einem Bericht des TV-Senders NOS „gehörig aus dem Ruder gelaufen“. Nach einem Feuerwerk sei eine sehr große Gruppe von Randalierern in die Stadt gezogen. „Auf der gesamten Strecke wurden Plünderungen begangen, Feuer gelegt, Autos zerstört, Geschäfte geplündert.“ In Rotterdam werden Polizisten nach Angaben von NOS von rund 100 Randalierern mit Steinen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Die mobile Einheit der Polizei setzt Wasserwerfer und Tränengas ein. „Schamlose Diebe“, klagt Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb. In seiner Stadt werden Bushaltestellen demoliert, Feuer gelegt, Fensterscheiben eingeschlagen, Geschäfte geplündert. In Brabant und den Bosch versuchen Randalierer nach Medienberichten, in Krankenhäuser einzudringen.

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden sind unter den Randalierern viele rechts- und linksgerichtete Extremisten sowie Anhänger von Verschwörungstheorien. Angefacht werden die Proteste auch durch das rechts-nationalistische Forum für Demokratie. Dessen Chef Thierry Baudet ruft auf Twitter zum Widerstand auf. Gemäß seinem Vorbild Donald Trump träumt er davon, in den Niederlanden einen „Sturm auf das Kapitol“ anzuzetteln. Ministerpräsident Mark Rutte spricht von „krimineller Gewalt“. Mitte Januar hatte die Regierung den Lockdown bis zum 9. Februar verlängert. Die Unruhen dürften in den nächsten Tagen erneut aufflammen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.01.2021