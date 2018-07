Krawalle in der Nacht

Anzeige

Ein Polizist hatte am Dienstagabend auf einen jungen Autofahrer geschossen und ihn tödlich verletzt, als dieser anscheinend versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen. Eine Untersuchung soll die Umstände klären und der Frage nachgehen, ob der Beamte rechtmäßig geschossen hat.

Nach Angaben von Präfektin Klein gibt es im Breil-Viertel, wo der Vorfall sich ereignete, Probleme mit Drogenhandel und Schusswaffen. Unruhen wie in den vergangenen Nächten seien in Nantes aber außergewöhnlich. Nantes hat etwas mehr als 300 000 Einwohner und liegt kurz vor der Mündung der Loire in Westfrankreich. dpa

