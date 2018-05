Kreis muss neu eingeteilt werden

Anzeige

Wiesbaden.Am Ende fand der Präsident des Staatsgerichtshofs deutliche Worte: Ein unverkennbarer Verstoß gegen den Grundsatz der gleichen Wahl muss bereinigt werden, auch wenn das einige Unannehmlichkeiten verursacht. So begründete Roman Poseck am Mittwochabend das überraschend schnell verkündete Urteil der Wiesbadener Verfassungsrichter zum hessischen Wahlkreisgesetz. Sie folgten dem Antrag der SPD-Opposition im Landtag und setzten die darin enthaltenen Bestimmungen aus, soweit sie den westlichen Frankfurter Wahlkreis 34 betreffen.

In dem hätten andernfalls bei der Neuwahl des Landtags am 28. Oktober etwa 1660 Wähler weniger ihre Stimme abgeben können als im Durchschnitt der übrigen hessischen Wahlkreise. Die Folge: Dort hätte die Erststimme des Wählers für den Direktkandidaten erheblich mehr Gewicht als in den anderen Wahlkreisen mit wesentlich mehr Wählern. Überhaupt geht die Zahl der Wahlberechtigten in den 55 hessischen Wahlkreisen weit auseinander, weshalb der Landtag in der kommenden Wahlperiode auch eine gründliche Überarbeitung ihres Zuschnitts plant.

Stadt meldet Fehler

Doch nirgendwo sonst ist die Abweichung von der Durchschnittsgröße so eklatant wie in dem Frankfurter Wahlkreis mit mehr als 27 Prozent. Damit liegt er auch noch spürbar über der vom Landtag selbst Ende 2017 im Gesetz beschlossenen Obergrenze von 25 Prozent Differenz. Und das verstößt eben gegen Artikel 1 der hessischen Verfassung, der die Gleichheit aller Stimmen auch von deren Gewicht her garantiert, wie der Staatsgerichtshof entschied.