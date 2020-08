Kreml stützt Lukaschenko

Das Fernseh-Standbild zeigt Alexander Lukaschenko mit Sturmgewehr. © dpa

Minsk.Im Machtkampf in Belarus (Weißrussland) wirft Russland der Opposition antirussische Tendenzen vor. In Dokumenten des neuen Koordinierungsrates für einen friedlichen Machtwechsel sei „der Schwerpunkt auf das Abnabeln von Russland gelegt“ worden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der Agentur Interfax. „Der Kreml neigt zu Politikern in Belarus, die für eine Kooperation mit Russland sind.“ Moskau stellte sich damit erneut hinter Staatschef Alexander Lukaschenko. Unterdessen sind zwei Anführer der Demokratiebewegung in Belarus festgenommen worden.

Streiks in Staatsbetrieben

Nach Angaben der Opposition wurden Olga Kowalkowa und Sergej Dylewski in der Hauptstadt Minsk in einem Transporter weggebracht. Die Behörden bestätigten die Festnahme. Der Grund war unklar. Zu Wochenbeginn nahm die Polizei gleich mehrere Anführer der Streiks in den Staatsbetrieben fest. Die Opposition hatte die Beschäftigten dazu aufgerufen, die Arbeit aus Protest gegen den Präsidenten niederzulegen. Experten glauben, Lukaschenko könnte darüber in die Knie gezwungen werden.

Seit mehr als zwei Wochen gibt es in dem zwischen Russland und dem EU-Mitglied Polen gelegenen Land Proteste und Streiks gegen Lukaschenko. Auslöser war die von Fälschungsvorwürfen überschattete Wahl, bei der sich der 65-Jährige mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger hatte erklären lassen. dpa

