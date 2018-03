Kreml weist Vorwürfe zurück

Anzeige

Moskau.Im Streit um die Anklage gegen Russen wegen Beeinflussung der US-Präsidentenwahl 2016 hat der Kreml die Vorwürfe aus den USA entschieden zurückgewiesen. Es gebe keine Beweise, dass sich Russland in die inneren Angelegenheiten der USA eingemischt habe, sagte gestern Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. US-Sonderermittler Robert Mueller hatte am Freitag 13 Russen angeklagt. Sie sollen versucht haben, dem politischen System der Vereinigten Staaten zu schaden. In der Anklageschrift wird ein Komplott beschrieben, Trumps Wahlkampagne zu fördern und die seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton zu untergraben. Peskow sagte, in der Anklage sei die Rede von russischen Staatsbürgern. Doch gebe es keine Belege dafür, dass der russische Staat direkt mit einer Einmischung und mit diesen Einzelpersonen in Verbindung stehe. dpa