Kreml will kooperieren

Berlin.Das Berliner Landeskriminalamt (LKA) soll nach einem Medienbericht die Vorkehrungen für die Sicherheit des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny verschärft haben. Sowohl die Anzahl der eingesetzten Beamten als auch die Kontrolldichte sei erhöht worden, berichtet der „Spiegel“ (Online) am Donnerstag und verweist auf gemeinsame Recherchen mit der Investigativplattform Bellingcat. „Er soll jetzt auch im Krankenhaus bewacht werden.“

Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag auf Anfrage, zuständig sei das LKA in enger Abstimmung mit anderen Behörden. Laut „Spiegel“-Bericht soll Nawalny wieder sprechen können und sich „vermutlich an Details vor seinem Zusammenbruch an Bord eines Flugzeugs vom sibirischen Tomsk in Richtung Moskau erinnern“. Nawalny soll in Russland mit einem international geächteten Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sein.

Der Kreml hat sich zur internationalen Zusammenarbeit in dem Fall bereiterklärt. Man wolle Kontakt mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen aufnehmen, nachdem Deutschland seine Untersuchungsergebnisse zu dem „Berliner Patienten“ übergeben habe, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020