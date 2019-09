Kretschmann am beliebtesten

Viel Bewegung im Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen: Erstmals liegen die Grünen in der Sonntagsfrage mit der Union gleichauf und erreichen 27 Prozent - das ist für sie sogar ein Allzeithoch. Die Grünen verbessern sich damit um drei Prozentpunkte, CDU/CSU verlieren einen Zähler. In der politischen Stimmung ist der Rückenwind noch stärker: Da legt die Partei um gleich sieben Prozentpunkte zu.

„Quadratur des Kreises“

Matthias Jung von der Forschungsgruppe zeigt sich vom Aufschwung der Grünen allerdings nicht besonders überrascht: „Bei ihnen geht es schon immer in starken Wellen rauf und runter.“ Inzwischen hätten sie sich aber nach ihrem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 (8,9 Prozent) zu einer „20-plus x-Prozent-Partei“ entwickelt, und das, obwohl sie die kleinste Fraktion in Berlin stellen.

Der Grund für den Aufschwung der Grünen liegt für Jung auf der Hand: „Sie schlagen Kapital daraus, dass ihnen die Bürger beim Klimaschutz am meisten zutrauen.“ 55 Prozent der Befragten sehen das so. Dass die Grünen jetzt so stark zulegen, liege daran, dass die Befragten nicht nur weiter das Thema Klima/Umwelt für am wichtigsten halten. Dessen Brisanz hat im aktuellen Politbarometer in ihrer Wahrnehmung drastisch zugenommen. Anfang September 2018 meinten 38 Prozent, dass dieses Thema für sie am wichtigsten sei, jetzt sind es 59 Prozent. „Solche hohen Werte gab es in der Vergangenheit nur bei den Themen Flüchtlinge oder Arbeitslosigkeit“, sagt Jung.

Die große Popularität der Grünen erklärt er auch damit, dass sie beim Thema Klima „recht unkonkret“ bleiben würden. Denn die Bürger verlangten von der Politik praktisch die „Quadratur des Kreises“. Einerseits fordern sie mehr Klimaschutz. Deshalb lehnen 53 Prozent der Befragten das von der Bundesregierung verabschiedete Maßnahmenpaket ab. Andererseits wollen die Bürger aber nicht, dass die Preise für Benzin und Diesel höher als die von der Koalition beschlossenen drei Cent pro Liter steigen. „Die Grünen haben angekündigt, dass sie das Klimapaket im Bundesrat wieder aufschnüren wollen. Ich bin gespannt darauf, wie sich dann ihre Umfragewerte entwickeln, wenn die Grünen Klartext reden müssen“, so der Wahlforscher.

Die Beliebtheit der Grünen schlägt sich auch in der Popularitätsrangliste nieder. Ihr Ministerpräsident Winfried Kretschmann gelingt da gleich der Sprung auf Platz eins. „Kretschmann schafft es in der Regel nicht in die Liste, weil er bundespolitisch weniger in Erscheinung tritt. Wenn er aber reinkommt, dann liegt Kretschmann meistens in der Führungsgruppe und manchmal ganz vorn“, erklärt Jung. Zwei Wochen nach Kretschmanns Entscheidung, bei der nächsten Landtagswahl 2021 wieder anzutreten, profitiert auch er vom Höhenflug der Grünen. „Kretschmann polarisiert nicht, sondern ist pragmatisch. Außerdem genießt er über die Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen“, sagt Jung.

Nicht freuen kann sich dagegen Grünen-Parteichef Robert Habeck über seinen dritten Platz. Auf der Punkteskala von plus bis minus fünf fällt er auf einen Wert von plus eins, vor zwei Wochen waren es noch 0,5 Punkte mehr. „Das liegt natürlich an seinem seltsamen Interview, in dem Habeck erkennen ließ, dass er nicht so richtig weiß, wie die Pendlerpauschale funktioniert und wer sie nutzen kann“, sagt Jung.

Neues Schlusslicht ist Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Mit einem Wert von minus 0,5 liegt sie jetzt sogar hinter Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). „Nach ihrem positiven Start als Parteivorsitzende geht es nun schon seit Monaten bergab. Daran hat auch ihr Eintritt ins Kabinett nichts geändert“, sagt Jung. Kann sich der Wahlforscher an andere Politiker erinnern, die nach einem solchen Absturz wie bei AKK ihr Image wieder stark verbessern konnten. „Da fällt mir keiner ein.“

