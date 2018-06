Kretschmann bewundert Löw

Anzeige

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) traut der deutschen Nationalmannschaft den Fußball-Weltmeistertitel zu. „Die Mannschaft vereint eine gesunde Mischung aus jungen und hungrigen Spielern und erfahrenen Führungsspielern“, sagte er auf Anfrage der Deutschen in Stuttgart. Wenn ein Trainer das Kunststück der Titelverteidigung schaffen könne, dann Bundestrainer Jogi Löw. „Seine Zielstrebigkeit und Seriosität imponieren mir“, sagte der 70 Jahre alte Grünen-Politiker zu Löw, der aus dem Schwarzwald stammt. Am Sonntag trifft das deutsche Team in Moskau in seinem ersten WM-Spiel auf MexikoBei der WM in Brasilien holte es den Titel. Presse-Agentur.dpa