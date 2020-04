Kretschmann und Söder bremsen

Ulm.Die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder (CSU, r.) und Winfried Kretschmann (Grüne), suchen den Schulterschluss. Bei einem Treffen in Ulm haben sich die beiden Regierungschefs gestern auf eine gemeinsame Haltung in der Corona-Krise verständigt – und appellierten eindringlich zu Vorsicht und Zurückhaltung bei den aktuellen Debatten über die Lockerung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus.

Kretschmann erklärte, Rufe nach Öffnungen in der Gastronomie oder weitergehende Lockerungen im Handel sehe er kritisch. „Wir stehen nicht am Ende der Pandemie, sondern mittendrin“, so der Grünen-Politiker. Er verstehe zwar die Interessen der Wirtschaft. Komme es aber zu einer zweiten Infektionswelle, würde diese erst recht „zu einem gigantischen Schaden für die Unternehmen führen“. Söder wiederum erklärte, Kretschmann und er würden gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine „Gemeinschaft der Umsichtigen“ bilden.

Als „Südschiene“ dagegenhalten

Merkel hatte zuvor im Bundestag erklärt, ihr würden einige Länder bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen „zu forsch“ vorgehen. Zu diesem Kreis will sich Söder nicht zählen. Solange es keinen Impfstoff gebe, könne man keine Entwarnung geben. Gemeinsam mit Kretschmann wolle er in der „Südschiene“ dagegenhalten, würden andere Bundesländer hier mit Forderungen zu weit gehen. Söder lobte zudem die Entscheidung des Bundes, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie bei Speisen für ein Jahr befristet auf sieben Prozent zu senken, erklärte aber, man wolle sich mit Blick auf Öffnungen an Österreich orientieren.

Beim Pandemieverlauf sei Deutschland etwa zwei Wochen hinter Österreich – und die Alpenrepublik wolle Mitte Mai wieder öffnen. In Deutschland solle es demnach „vor Ende Mai, Anfang Juni keine Öffnungen geben“, so Söder. In Baden-Württemberg wirbt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hingegen derweil dafür, dass die Gastronomie ab dem 4. Mai wieder schrittweise öffnen solle. Deswegen arbeitet sie mit ihren Kollegen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an einem Konzept, das einheitliche Lockerungen der Corona-Vorgaben beinhaltet – auch für den Einzelhandel. Kretschmann und Söder hingegen betonten weiter die Gemeinsamkeiten von Bayern und Baden-Württemberg in der Krise. „Wir stellen 23 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, haben aber 41 Prozent der Neuinfektionen“, sagte Kretschmann. Die beiden Regierungschefs wollen sich in der kommenden Woche mit ihrem niedersächsischen Kollegen Stephan Weil (SPD) über das weitere Vorgehen bei der Autoindustrie austauschen. (Bilder: dpa)

