Kretschmanns globales Klimabündnis

San Francisco.Dutzende Feuer fressen sich durch die Wälder von Kalifornien, im Südosten der USA flutet der Sturm „Florence“ mehrere Bundesstaaten, in Asien tobt ein verheerender Tropensturm: Dramatischer hätte die weltweite Begleitkulisse zum Klimaschutzkongress Global Climate Action Summit (GCAS), der am Wochenende in San Francisco nach drei Tagen zu Ende ging, kaum sein können. Überall auf der Welt beginnen die Folgen der globalen Erwärmung dramatisch in den Alltag der Menschen einzudringen, und je mehr US-Präsident Donald Trump den Klimawandel leugnet, desto mehr formiert sich auch in den USA eine Gegenbewegung.

Eine treibende Kraft dahinter und Gastgeber beim GCAS ist der charismatische demokratische Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, der gerade gesetzlich verankern ließ, dass Kaliforniens Stromversorgung bis 2045 komplett aus erneuerbaren Energien erfolgen soll. Mit Eric Garcetti und Bill de Blasio, den Bürgermeistern von Los Angeles und New York City, und immer mehr anderen Akteuren ist Brown sich einig: Auch wenn Trump das Pariser Klimaschutzabkommen aufgekündigt hat, halten sie sich einfach weiter dran.

Mittendrin in San Francisco unter den rund 4500 Vertretern von Regionen, Städten, Staaten und Unternehmen aus über 50 Nationen: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos).

Kretschmann verbindet eine tiefe Wertschätzung mit Brown. Gemeinsam hatten sie 2015 den Pakt „Under2“ aus der Taufe gehoben. Dessen zwölf Mitglieder verpflichteten sich zu Maßnahmen, um die globale Erwärmung auf unter zwei Grad zu beschränken – daher der Name. Aus dem Dutzend sind 220 Mitglieder geworden, die für 1,3 Milliarden Menschen und rund 40 Prozent der Weltwirtschaft stehen. „Da kann man schon ein bisschen stolz darauf sein“, so Kretschmann.

Er nimmt als Botschaft aus den USA mit, dass die Wirtschaft zuhause mit ins Boot geholt werden muss: „Der Klimawandel ist kein Fake, sondern ein Fakt. Aber Klimaschutz schafft Arbeitsplätze und es kann viel Geld damit verdient werden. Da muss man jetzt einfach mal Mut haben und Geld in die Hand nehmen.“

Mut beweist der Ministerpräsident auch bei einer Ankündigung: Die baden-württembergische Landesverwaltung werde bis 2040 und das ganze Bundesland bis 2050 klimaneutral werden, verkündete er: „Ein ehrgeiziges Ziel. Aber ein machbares Ziel, wenn man Ökonomie und Ökologie miteinander verbindet.“ Handlungen werden als klimaneutral bezeichnet, wenn sie das Klima nicht belasten, also keine Treibhausgase verursachen oder diese kompensieren. (mit dpa)

