Kriegsverbrecher vor Gericht

Brüssel/Den Haag.Mrija saß am 22. November 2017 in einem Nebenraum des Internationalen Kriegsverbrechertribunals für das frühere Jugoslawien. An diesem Tag, sechs Jahre nach seiner Festnahme, wurde Ratko Mladic (77) zu lebenslanger Haft verurteilt – wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und neun weiteren Delikten. Die Frau aus Sarajevo hatte in den Kriegsjahren, in denen Mladic und seine Schergen ihre blutigen ethnischen Säuberungen durchführten, alles verloren. Ihr Mann wurde von Mladics Milizen erschossen, ihre Tochter nahm sich das Leben, nachdem sie in einem der von den Serben eingerichteten Vergewaltigungslagern monatelang missbraucht worden war. Ihr Sohn starb als Widerstandskämpfer. Jetzt wollte sie das Urteil persönlich verfolgen. „Ich musste wissen, dass es doch noch so etwas wie Gerechtigkeit gibt“, sagte sie vor drei Jahren. Aber der damalige Richterspruch steht immer noch unter Vorbehalt.

An diesem Dienstag beginnt in Den Haag das zweitägige Berufungsverfahren, das Mladics Anwälte und die Verteidigung angestrengt haben. Die Entscheidung soll zügig fallen, hieß es am Montag, nachdem die juristischen Vertreter des schwerkranken Serben bereits drei Mal die Wiederaufnahme des Prozesses verzögert hatten.

Vier Jahre langer Beschuss

Mladic wurde in dem kleinen Dorf Bozanovici, rund 40 Kilometer südlich von Sarajevo, geboren. Mit 15 absolvierte er seine erste militärische Ausbildung, wechselte an die Militärakademie nach Belgrad und begann 1965 seine Karriere in der Jugoslawischen Armee (JNA).

Es war die unmenschliche Grausamkeit, die seinen Weg als aktiver Offizier und Kommandeur der ihm unterstellten Truppen Belgrads fortan kennzeichnete. Am Tag vor dem Massaker von Srebrenica, bei dem 8000 Männer hingerichtet wurden, ließ sich Mladic von einem Kameramann begleiten und sagte in die laufenden Mikrofone: „Hier sind wir im serbischen Srebrenica. Kurz vor einem großen serbischen Festtag übergeben wir dem serbischen Volk diese Stadt. Die Zeit ist gekommen, an den Muslimen Rache zu nehmen.“ Die Angriffe auf Sarajevo befahl er in einem Gespräch mit einem Untergebenen, von dem eine Aufzeichnung existiert, mit den Worten: „Beschießt sie, bis sie wahnsinnig werden.“ Der Beschuss dauerte vier Jahre lang.

Neben Mladic gilt der frühere Serbenführer Radovan Karadzic als Hauptverantwortlicher für die ethnischen Säuberungen. Er war im März 2016 ebenfalls in Den Haag zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Der dritte Planer des groß-serbischen Reiches, der einstige Präsident Slobodan Milosevic, starb 2006 vor Ende des Verfahrens gegen ihn in seiner Zelle.

Der Balkan-Krieg gilt als eines der dunkelsten Kapitel des letzten Jahrhunderts. Im zerfallenden Jugoslawien brandete ein neuer Genozid auf. Serben und Nichtserben sollten nach dem Willen Karadzics voneinander getrennt werden. Mladic reagierte und ordnete an, dass „alle Nichtserben weiße Bänder um ihre Oberarme binden mussten und ihre Häuser mit weißen Tüchern markiert werden sollten.“ Wer der Anordnung nicht folgte, wurde sofort erschossen. Wer gehorchte, wurde deportiert. Nach dem Krieg konnte Mladic fast 16 Jahre lang untertauchen. Er wurde erst 2011 gefasst.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020