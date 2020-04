Krise verstärkt Angststörungen

Mannheim/Bergstraße.Er hat Angst. Die gehört zu seinem Leben. Jeden Tag, jede Stunde begleitet sie ihn. Umgibt ihn. Der Bergsträßer, der unerkannt bleiben will, leidet an einer bipolaren Störung. Eine chronische psychische Erkrankung, die durch Stimmungsschwankungen geprägt ist. Schwere Depressionen folgen auf extreme Hochgefühle. Ein psychischer Kraftakt – auch ohne eine weltweite Krise.

Seit mehreren Jahren steckt der Mann tief in einer Depression fest – als seine Frau starb, war es am schlimmsten. Mit seinen Depressionen gehen Angstzustände einher. Die Corona-Krise verstärkt dieses Gefühl. Ein Gefühl von Machtlosigkeit, Ausgeliefertsein. Und nun wurde dem 65-jährigen Mann auch noch das genommen, was ihm jeden Tag Halt gab: seine Tagesstätte. Geschlossen. Wegen des Coronavirus. Covid-19 trifft. Und es trifft manche Menschen härter als andere.

Die ambulanten Therapieangebote sind derzeit eingeschränkt, so sind etwa die Tageskliniken der Vitos in Bensheim und Lampertheim schrittweise geschlossen worden. Es werde im Einzelfall geprüft, ob Patienten stationär aufgenommen werden, heißt es auf der Webseite. Auch die Tagesstätte des Psychosozialen Hilfsvereins Heppenheim (PSH) hat ein Betretungsverbot, wie der Bereichsleiter Markus Schuricht berichtet. Die Tagesstätte des Sozialpsychiatrischen Hilfsvereins in Wiesloch ist ebenfalls dicht.

Spaziergänge und Telefonate

„Bis auf wohnbetreute Gruppenangebote ist alles geschlossen“, erklärt auch Oliver Hennig, der Leiter der Zentralambulanz am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Sein Eindruck: Jene, für die die täglichen Angebote wichtig waren, seien eine „besonders belastete Gruppe“. Man gebe telefonische Beratung, biete Videotherapien an. „Aber stationäre Behandlung versuchen wir zu vermeiden“, sagt Hennig. Man würde etwa übers Telefon Tipps geben, wie Betroffene ihren Alltag strukturieren können.

Für den Mann von der Bergstraße kommt eine stationäre Behandlung nicht in Frage. Das hat er hinter sich. Schon mehrfach. Er hat gelernt, mit seiner Krankheit zu leben. „Ich gehe halt jetzt nicht mehr wirklich raus“, erzählt er. „Nur in den Wald. Jeden Tag, so eine halbe Stunde.“ Der 65-Jährige gehört zur Risikogruppe. Vor Kurzem hatte er einen Schlaganfall. Die Angst, seine erwachsenen Kinder und seine Enkelkinder allein zu lassen, schwebt ständig über ihm.

Der tägliche Besuch in der Tagesstätte war sein Anker. Er musste morgens aufstehen. Musste jeden Tag in den Bus steigen, 30 Minuten fahren, von der Haltestelle zur Betreuungsstätte laufen. Dort las er täglich Zeitung. Es gab Gruppengespräche, er konnte sich zwischendurch ausruhen. Mittagessen gab es zu einer bestimmten Uhrzeit, Sozialarbeiter und Ärzte hatten ihn – und all die anderen Menschen dort – im Blick. Kurz: Er hatte Struktur in seinem Leben.

„Gerade für Menschen mit Angststörungen ist die Krise fatal“, sagt der Heppenheimer Sozialpädagoge Schuricht. „Wir kennen doch alle momentan dieses beklemmende Gefühl, wenn wir einkaufen gehen.“ Man steht vor dem Supermarkt an, überall sind Schutzmasken statt Gesichter zu sehen, teilweise drängeln sich trotzdem noch Kunden aneinander vorbei, sind sogar aggressiv. „Für Menschen mit Angststörungen ist dieses Gefühl natürlich noch sehr viel schlimmer“, sagt Schuricht. Das bestätigt der Bergsträßer: „Ich gehe nur noch einkaufen, wenn ich wirklich muss.“ Dass seine Kinder das übernehmen, will er nicht. Er möchte seine Selbstständigkeit behalten.

Auch die PSH-Tagesstätte in Heppenheim bietet alternative Betreuung an. Essen auf Rädern gibt es dreimal die Woche, „öfter schaffen wir es logistisch nicht“. Zudem rufen sie bei den Klienten an. Menschen, die nicht zur Risikogruppe gehören – im Einzelfall aber sogar dann – werden auch besucht, man bietet Spaziergänge an. „Damit soziale Kontakte nicht verlorengehen.“ Auch in Mannheim können persönliche Gespräche noch stattfinden, erklärt Oliver Hennig vom ZI. Aber: „Zuerst telefonieren wir und schauen, ob eine Videoberatung stattfinden kann.“ Man versuche, den persönlichen Kontakt zu reduzieren. „Einfach, um sicherzustellen, dass keine ganze Abteilung bei uns in Quarantäne muss – wir wollen die Betreuung weiter gewährleisten können“, sagt Hennig.

Auch der Bergsträßer wird weiter betreut. „Ja, die rufen mich an und reden mit mir“, erzählt er. Der Mann organisiert sich um. Zu Beginn der Krise, als die Kontaktverbote kamen, als Läden schließen mussten – da traute er sich gar nicht aus dem Haus. Er telefonierte mit seinen Kindern. Mehr nicht. Jetzt hat er sich arrangiert. Kümmert sich um seinen Garten. Zwingt sich, Aufgaben zu erledigen. In kleinen Schritten. Selbst wenn es nicht immer funktioniert. Und er manchmal nur im Bett liegt.

