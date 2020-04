Kritik am Kurs des Präsidenten

Washington.Niemand außer den USA zahlt so viel in die Kasse der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wie Bill Gates. Entsprechend harsch fällt die Kritik des Philanthropen an der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump aus, inmitten einer globalen Pandemie die Zahlungen an die WHO einzustellen.

„Das ist so gefährlich, wie es klingt“, kritisiert Gates die Entscheidung, Beiträge zurückzuhalten. Der Grund liegt auf der Hand. Die WHO koordiniert weltweit Studien, die so bald wie möglich klären sollen, welche Mittel und Impfstoffe im Kampf gegen Covid-19 wirksam sind. Darüber hinaus prüft sie die Zuverlässigkeit von Antikörpertests und erstellt Richtlinien für den effektiven Umgang mit der Pandemie, mit körperlichem Abstand und zur Rückkehr der Wirtschaftstätigkeit.

Als größter Geldgeber steuern die USA rund 15 Prozent zu dem 2,5 Milliarden-Dollar-Budget der UN-Organisation bei. Trump hält der WHO vor, China-hörig und nicht entschieden genug gegen das Virus vorgegangen zu sein. Hätte die WHO „ihren Job gemacht“, so der Präsident, „hätten tausende Leben gerettet und weltweiter wirtschaftlicher Schaden verhindert werden können“. Tatsächlich hat die WHO frühzeitig gewarnt, während der Präsident die Gefahr durch das Virus herunterspielte und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping für dessen Krisenmanagement lobte. US-Analysten sehen den Angriff Trumps auf die WHO und China als Teil seiner Strategie, sich gegen die politischen Konsequenzen seines eigenen Versagens bei den Präsidentschaftswahlen im November zu wehren.

Rückkehr zur Normalität

Der Präsident funktioniere seine täglichen „Corona“-Briefings im Weißen Haus zu Veranstaltungen um, auf denen er mehr agitiere als informiere. Ein Beispiel dafür sei aus Sicht von Experten die völlig substanzlose Behauptung, er habe die „totale Autorität“, den US-Gouverneuren Anordnungen zu erteilen. Diese Scheinkontroversen erfüllten für Trump den Zweck, abzulenken. Dazu gehöre auch die Fixierung auf den 1. Mai als Zeitpunkt für die Rückkehr zu normaler Wirtschaftsaktivität in den USA. Nicht einmal die eigenen Fachleute in der Regierung können das sehen.

Ein an die Medien gegebener Plan der Gesundheitsbehörde CDC und der Katastrophenschutz-Organisation FEMA zur stufenweisen Rückkehr der Wirtschaft warnt vor „erheblichen Risiken eines Wiederaufflammens des Virus“, falls die Abstandsregeln zu schnell aufgehoben werden. Normalität werde es erst nach der Verfügbarkeit eines Impfstoffs oder breiter Immunität geben.

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der WHO nennen die US-Behörden in dem Plan dafür eine „wirklich niedrige“ Zahl an Infektionen und ein „gut funktionierendes Beobachtungssystem“ als Voraussetzung. Es müsse gewährleistet sein, ein Aufflammen neuer Infektionsherde „sofort zu entdecken“ und die Betroffenen zu isolieren. Keine dieser Bedingungen ist erfüllt.

Die „Washington Post“ berichtet, Mitarbeitern des Präsidenten sei klar, dass es „Monate“ dauern werde, ehe eine Rückkehr zur Normalität möglich sei. Ungeachtet dessen tut Trump so, als könne er den 50 US-Gouverneuren, mit denen er am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten will, etwas anordnen. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo erklärte: „Wir haben keinen König in diesem Land.“ Für den Präsidenten geht es mehr um Optik. Er versucht sich als Macher zu präsentieren. Weshalb er hinter den Kulissen dem Finanzministerium die Anordnung erteilte, auf die Schecks mit den 1200 US-Dollar Hilfszahlungen an US-Amerikaner seinen Namen drucken zu lassen.

Der frühere US-Präsident Barack Obama drückt in einem Unterstützungsvideo für den designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden, die Hoffnung aus, die Amtsführung Trumps in der Pandemie werde im November zu „einem großen Erwachen“ der US-Amerikaner beitragen. „Pandemien erinnern uns daran, was echt und wichtig ist“, sagt Obama. „Die Krise erinnert uns, warum eine gute Regierung wichtig ist.“

