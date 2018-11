Kritik an Erklärung

Washington.Acht Ausrufezeichen, falscher Satzbau und ohne Ende falsche Behauptungen – die Handschrift von US-Präsident Donald Trump in der offiziellen Erklärung des Weißen Hauses zum Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ist unschwer erkennbar. Sie beginnt mit der Schlagzeile „Amerika Zuerst!“. Es folgt: „Die Welt ist ein gefährlicher Ort!“ Anschließend referiert der Verfasser einen ganzen Absatz lang über Iran.

Das Weiße Haus stützt sich dann auf eine durch nichts gedeckte Behauptung der saudischen Regierung, den Ruf des pro-westlichen Regimekritikers posthum zu verletzten. Khashoggi werde in Riad als „Staatsfeind“ und „Mitglied der Moslem-Bruderschaft“ gesehen. Die Erklärung gipfelt in dem Satz, es könne sehr gut sein, „das der Kronprinz Kenntnis von diesem tragischen Vorfall hatte – vielleicht hatte er und vielleicht hatte er nicht!“ Tatsächlich kam der US-Geheimdienst CIA zu einem eindeutigen Schluss. Thronfolger Mohammed bin-Salman war der mutmaßliche Auftraggeber an dem Mord Khashoggis im saudischen Konsulat von Istanbul.

Gegenwind von Verbündeten

Analysten nennen die Verlautbarung aus dem Weißen Haus „eine Blaupause“ für Diktatoren und Autokraten, die daraus ablesen können, wie weit sie im Umgang mit internen Kritikern gehen dürfen, bevor sie mit Konsequenzen der USA zu rechnen hätten. „Ich hätte niemals gedacht, dass wir den Tag erleben werden, an dem sich das Weiße Haus in einer Nebentätigkeit als PR-Firma des Kronprinzen von Saudi-Arabien verdingt“, ätzt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im US-Senat, der Republikaner Bob Corker. Dessen Stellvertreter, der Demokrat Bob Menendez, kündigte an, der Ausschuss werde Trump zwingen, Position zu beziehen. Selbst der republikanische Senator und Trump-Verbündete Lindsey O. Graham riet dem Präsidenten, seinen Kurs zu überdenken.

