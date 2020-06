Kritik an London

London/Brüssel.Vor der wichtigen Verhandlungsrunde über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien hat EU-Unterhändler Michel Barnier der Regierung in London schwere Vorwürfe gemacht. „Großbritannien hat einen Schritt zurückgemacht – zwei, drei Schritte zurückgemacht – von seinen ursprünglichen Zusagen“, sagte Barnier der britischen „Sunday Times“. Sollte sich Großbritannien nicht am Wortlaut der gemeinsamen Politischen Erklärung vom Herbst orientieren, werde es kein Abkommen geben, warnte der Franzose.

Einigung Ende Juni geplant

Unterhändler beider Seiten beginnen am Dienstag ihre vierte Verhandlungsrunde über ein Handels- und Partnerschaftsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. Bisher sieht keine Seite entscheidende Fortschritte. Diese Runde wird auch deshalb besonders wichtig, weil eigentlich schon Ende Juni eine Einigung zum wichtigen Thema Fischereirechte stehen soll. Auch steht bei einem Gipfel in diesem Monat eine Zwischenbilanz an sowie die Entscheidung, ob die Verhandlungsfrist um ein oder zwei Jahre verlängert wird. Bisher ist der britische Premierminister Boris Johnson strikt dagegen. dpa

