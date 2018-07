Kritik an «Nationalitätsgesetz»: Israel rügt EU-Botschafter

Anzeige

Das so genannte «Nationalitätsgesetz» sieht unter anderem vor, dass Gemeinden und Städte Menschen aufgrund ihrer Religion ausschließen können. Selbst Präsident Reuven Rivlin kritisierte den Paragrafen und warnte in einem Brief unter anderem an Netanjahu vor der Diskriminierung ganzer Gruppen, wie Medien berichteten.

Das Gesetz definiert Israel zudem als Nationalstaat des jüdischen Volkes. Arabisch wäre offiziell nicht mehr Amtssprache, nur noch Hebräisch. Das Gesetz soll in der kommenden Woche verabschiedet werden.

Die EU-Delegation in Israel betonte in einer Stellungnahme: «Wie sich Israel selbst definiert, ist eine interne Angelegenheit, über die Israel entscheidet.» Die EU schätze Israels Einsatz für die gemeinsamen Werte von Demokratie und Menschenrechten - diese wolle man nicht bedroht sehen. «Demokratie und Gleichheit, inklusive gleicher Rechte für Minderheiten, sind zentrale Werte, die unsere Gesellschaften definieren.»

Netanjahu sagte zu der Rüge des EU-Botschafters: «Nicht genug, dass die EU Nichtregierungsorganisationen finanziert, die darin bestrebt sind, den israelischen Staat zu untergraben, sowie illegale Bauten finanziert, sie greift nun auch in die israelische Gesetzgebung ein», zitierte ihn sein Büro am Donnerstag.