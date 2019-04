Kritik an Total-Umzug nach Berlin

Bonn.Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will mit der Bundesregierung bis Ende dieses Jahres eine Zusatzvereinbarung zum Berlin/Bonn-Gesetz aushandeln. Ziel sei es, Bonn als zweites bundespolitisches Zentrum zu stärken, kündigte der CDU-Politiker an. Außerdem solle Bonns Position als UN-Standort und Kompetenzzentrum für Cyber-Sicherheit ausgebaut werden. Am Freitag ist es 25 Jahre her, seit das Berlin/Bonn-Gesetz verabschiedet wurde.

Eine Verlagerung aller Ministerien in die Hauptstadt lehnt die Landesregierung vehement ab. „Berlin ist doch schon heute völlig überhitzt und überfordert und kämpft um bezahlbaren Wohnraum“, sagte Laschet. „Welchen Sinn soll es machen, jetzt noch tausende Beamte und ihre Familien mit Milliarden-Kosten nach Berlin umzusiedeln?“

Seit etwa zwei Jahrzehnten leistet sich Deutschland de facto eine Doppel-Hauptstadt: Die Ministerien sitzen in Berlin und Bonn. „Wir bereiten uns auf Gespräche mit dem Bund in einem überparteilich organisierten Austausch mit Vertretern der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften der Region Bonn sowie der Landesregierung Rheinland-Pfalz vor“, sagte Laschet. „Wir wollen mit dem Bund bis Ende 2019 Eckpunkte eines Bonn-Vertrags verhandeln.“

Auch der Bonner Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan (CDU) forderte einen „Vertrag mit der Bundesregierung“. Das Bonn/Berlin-Gesetz sah vor, dass „der größte Teil der Arbeitsplätze der Bundesministerien in der Bundesstadt Bonn erhalten bleibt“. Das ist allerdings schon seit 2008 nicht mehr der Fall. Es gibt eine starke Sogwirkung nach Berlin.

Teure Arbeitsteilung

Inzwischen seien nur noch 33 Prozent der ministeriellen Arbeitsplätze in Bonn, beklagte Sridharan. Die Arbeitsteilung zwischen Bonn und Berlin koste im Jahr acht Millionen Euro. „Setzen Sie die Kosten einmal ins Verhältnis zu den Umzugs- und Baukosten für jene Bonner Ministerien, die nach Berlin umziehen müssten“, sagte der CDU-Politiker. „Wie lange könnte dafür wohl gependelt werden? 100 Jahre?“

