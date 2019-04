Kritik an Vereinbarung mit Riad

Berlin.Trotz der Spannungen mit Saudi-Arabien wegen des Jemen-Krieges bildet die Bundeswehr ab Mitte des Jahres sieben saudische Soldaten zu Offizieren aus. Fünf von ihnen sollen im Juli einen Lehrgang beim Heer beginnen, zwei werden von der Luftwaffe geschult, wie das Verteidigungsministerium gestern mitteilte. Sieben weitere saudische Soldaten werden ab Juli Sprachkurse in Deutschland belegen, um dann 2020 ihre Offiziersausbildung beginnen zu können.

Ruf nach Ende der Kooperation

Kritik an der Kooperation mit Saudi-Arabien kam gestern von der Opposition und aus den Reihen der SPD. „Solange Saudi-Arabien im Jemen Krieg führt, muss die militärtaktische Ausbildung junger saudischer Offiziere durch die Bundeswehr ausgesetzt werden“, sagte der Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler. Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour sagte, es sei „höchste Zeit“, die Sicherheitskooperation mit Saudi-Arabien zu beenden. Er verwies auf die Hinrichtung von 37 Menschen in der vergangenen Woche. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Sevim Dagdelen, nannte es, „ungeheuerlich, dass die Bundesregierung für die islamistische Kopf-ab-Diktatur die Schlächter in Deutschland ausbilden lässt.“

Das Königreich Saudi-Arabien führt seit 2015 eine Allianz arabischer Staaten an, die im Jemen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen bekämpft. Der Krieg hat zu einer humanitären Katastrophe geführt, die von den Vereinten Nationen als derzeit schlimmste weltweit eingestuft wird.

Die Ausbildung saudischer Soldaten hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Dezember 2016 bei ihrem Besuch in der saudischen Hauptstadt Riad mit dem heutigen Kronprinzen Mohammed bin Salman vereinbart. Ein entsprechendes Abkommen wurde im April 2017 unterzeichnet.

