Kritik auf 55 Seiten

Berlin.Der Bundesrechnungshof fordert umfangreiche Konsequenzen aus dem Finanzdesaster bei der Sanierung des Segelschulschiffs „Gorch Fock“. Um Kostenexplosionen zu vermeiden, sollten künftig „Abbruchkriterien“ definiert werden, heißt es in einem vertraulichen Abschlussbericht, den die Prüfer gestern dem Bundestag und den Ministerien für Verteidigung und Finanzen übermittelten. Sie empfehlen eine unabhängige Qualitätsprüfung der bisherigen Arbeiten durch Experten, die nicht der Bundeswehr angehören.

Der 1958 in zwei Monaten gebaute Dreimaster liegt seit 2016 in einem Trockendock in Bremerhaven, wo er von der Elsfleth-Werft repariert wird. Die Arbeiten haben inzwischen die Dimension eines Neubaus. Es gab dabei eine Kostenexplosion von zehn auf bis zu 135 Millionen Euro, wovon bisher 69 Millionen Euro bezahlt wurden. Der Bundesrechnungshof empfiehlt in dem 55 Seiten umfassenden Bericht, besonders bei älteren Schiffen die Feststellung der Schäden und die Instandsetzung soweit möglich voneinander zu trennen. Im Fall der „Gorch Fock“ solle bei einer weiteren Kostensteigerung ein Neubau geprüft werden. dpa

